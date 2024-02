Cristina Pardo no esquiva hablar de la última polémica de Rafa Nadal y se moja con firmeza

Los comentarios de Rafa Nadal sobre el feminismo en el deporte han dado mucho que hablar durante los últimos días. Este jueves, Cristina Pardo rescataba la polémica en ‘Más Vale Tarde’ repasando las palabras del tenista en su entrevista con Ana Pastor. Fue ahí cuando la periodista dejó claro su apoyo al deportista mandando un contundente mensaje contra quienes lo crítica por sus opiniones sobre la igualdad.

«¿Oportunidades? Las mismas. ¿Sueldos los mismos? No. ¿para qué? Lo que es injusto es que no haya igualdad de oportunidades», espetó Rafa Nadal en mitad de su entrevista con Ana Pastor cuando le preguntaron sobre la igualdad en el deporte. «La igualdad para mí no reside en regalar. La igualdad reside en que si Serena Williams genera más que yo, quiero que gane más que yo«, añadió el tenista. Y es que, para el de Manacor sí que debe haber diferencias entre sueldos.

«Quiero que las mujeres ganen más que los hombres si generan más que los hombres», sentenció el deportista mallorquín para zanjar unas declaraciones que han dado mucho que hablar. Tanto, que después de una enorme lluvia de críticas, Cristina Pardo decidió romper una lanza a su favor en ‘Más Vale Tarde’. Fue su compañero, Iñaki López, quien recordó el debate asegurando que «no se les regala nada a las mujeres», ante lo que Pardo no dudó en pronunciarse.

Cristina Pardo da la cara por Rafa Nadal

«Hace falta un mínimo de discriminación positiva para que salgan de un punto más o menos equiparable», añadió el periodista. «No hay nada reprochable de lo que dice Rafa Nadal», sentenció Maria Dabán antes de que la presentadora se posicionase sobre las críticas. «A todos los niños que querían jugar al fútbol se les incentivaba y a las niñas no», recordó la colaboradora destacando la importancia de las inversiones en el deporte femenino.

Cristina Pardo en ‘Más Vale Tarde’

Ramoncín, sin embargo, fue algo más crítico. El colaborador de ‘Más Vale Tarde’ aseguró que «el feminismo es otra cosa», señalando que «llevarlo al deporte es un error», ya que «la lucha está en otro término». Pero la réplica del cantante se quedó en nada al lado del alegato de Cristina Pardo, que fue tajante con las críticas que el deportista ha recibido. «Muchas de las críticas que se han hecho a Nadal en las últimas horas son demagogas», comenzó explicando la presentadora.

«Se le hubieran hecho dijera lo que dijera porque es gente que le critica habitualmente», puntualizó la comunicadora de La Sexta. «Si cada vez que alguien opina de algo, lo que hacemos es lincharlo sin contemplaciones, la gente no opinará de nada y seremos todos bots», sentenció Pardo. «Ya me gustaría a mi en el fútbol la misma igualdad que en el tenis», añadió Iñaki López para lanzar un último apunte al debate.