Boquiabiertos todos en ‘First Dates’ por lo que hizo un soltero antes de acabar su cita

En la entrega de ‘First Dates’ que Cuatro ha emitido este martes, 20 de febrero, Sergio y Amparo han sido una de las parejas protagonistas. Él es un sevillano, concretamente de Marchena, de 37 años, que se consideraba como «una persona de éxito»: «Tengo una familia que me quiere, buenos amigos, un buen trabajo, una buena vida social. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Alguien que me quiera complementar».

Sergio se definía también como un amante de la naturaleza, el senderismo y los deportes de riesgo. El sevillano llegó a ‘First Dates’ buscando a una mujer que compartiera sus aficiones, entre las que también estaba bailar. Así se lo reconoció él mismo a Carlos Sobera en la barra del restaurante: «Me gusta bailar. Bailo en las fiestas populares ‘el palomo marchenero'».

Sorprendido ante semejante revelación, el presentador quiso saber qué era exactamente ese baile. Él le explicó que «allí es muy famoso el palomo marchenero». El baile en cuestión consistía en imitar al pájaro. Como era de esperar, Sobera le sugirió hacer una demostración al final de la cita. Una proposición que Sergio aceptó encantado y sin rubor.

El equipo de ‘First Dates’ le concertó una cita con Amparo, también sevillana, aunque de Villamanrique, de 39 años. La soltera, técnico de rayos, tenía las ideas muy claras: ella iba buscando a un hombre «simpático, honesto y que tenga chispa para la vida». Así es que con Sergio encajó muy bien desde el principio.

La velada trascurrió con total normalidad. Si bien, a Amparo no le gustó nada que Sergio aún viviera con sus padres, pese a contar con su propio negocio. Sin embargo, el mejor momento se produjo al final, cuando el sevillano se arrancó a bailar ‘el palomo marchenero’. Ninguno de los presentes en el restaurante daba crédito a lo que estaban viendo, y las risas estallaron. Amparo, por su parte, no sabía dónde meterse, mientras que Carlos Sobera se santiguaba.

Después de este desternillante momento llegó la decisión final en ‘First Dates’. Sergio se mostró dispuesto a tener una segunda cita con Amparo. «Sí tendría una segunda cita contigo. Me has parecido una chica interesante, divertida», confesó el soltero. Por el contrario, ella prefirió declinar ese segundo encuentro tras el espectáculo que acababa de ofrecer. «Yo no tendría una segunda cita contigo porque no ha habido el ‘feeling’ que necesito para tener una pareja. Aunque ha estado muy bien, has sido muy agradable y me pareces un chico genial», sentenció.