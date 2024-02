Avance de ‘La Promesa’ del capítulo próximo con el futuro de Curro y una dura decisión

‘La Promesa‘ ha arrancado con Curro y Feliciano en el suelo, inconscientes, y sangrando gravemente por los disparos del matarife contratado por Lorenzo y Cruz para acabar con la vida del joven antes de que herede la Baronía de Linaja. Alonso les envió a una trampa mortal sin quererlo porque, al aislarlos a una zona supuestamente más exitosa para la cacería, le pone las cosas mucho más fáciles al sicario.

Así, la esperada montería que iba a ser en honor a Curro ha terminado en tragedia, pero no como la marquesa y el Capitán de la Mata esperaban. No ha muerto. No obstante, situación de Curro es muy crítica y tendrá que ser operado a vida o muerte. La bala no ha impactado en el corazón pero está sufriendo graves hemorragias.

En paralelo, Cruz se ha encarado con Lorenzo, ya que el plan no ha salido tal y como deseaban. Aun así, el capitán está convencido de que la muerte de Curro es cuestión de tiempo. Ambos se alían y eligen que Curro sea intervenido en el palacio y no en un hospital, convencidos de que morirá en manos de Abel.

Por otro lado, María Fernández, que ya ha descubierto que la marquesa de opone firmemente a su readmisión, asume que jamás va a volver a trabajar en La Promesa y le ha comunicado a Salvador que va a buscar trabajo lejos de Luján. ¿Se marchará para siempre?

Además, Candela ha regresado por fin desmontando así las sospechas de Simona, que temía que se hubiera fugado con don Carlos, el maestro. Y Vera no quiere atender a la amiga de Margarita, la duquesa de Cerezuelo, e incluso sugiere a Pía que quizás no es buen momento para recibirla. ¿Por qué razón? La conoce y no quiere encontrarse con ella bajo ningún concepto.

Avance del capítulo 287 de ‘La Promesa’ – Jueves 8 de febrero

El estado de Curro es cada vez más crítica y la familia debe elegir si lo trasladan a Puebla de Tera o se queda en La Promesa para su operación. Cruz y Lorenzo convencen a todos de que se quede en el palacio, creyendo que en un hospital tendría más posibilidades de sobrevivir. Otra hemorragia sería letal.

La salud de Feliciano, también tiroteado, parece mejorar después de la operación. Ahora que el doctor Sandoval ha abandonado el palacio, Abel es el médico responsable de la vida del señorito Curro. Para salvarse, necesita urgentemente una transfusión de sangre. ¿Encontrarán a un donante?

La marcha de María Fernández de Luján es inminente. Quiere cortar por lo sano ahora que sabe que no la quieren en La Promesa. Y Catalina, a la desesperada, le pide a Pelayo que intervenga y convenza a Cruz de que la readmita. ¿Lo conseguirá?

Mientras, tras analizar los hechos ocurridos en la cacería, Rómulo y Pía empiezan a darse cuenta de que hay algo sospechoso en el supuesto accidente que ha acabado con Curro y Feliciano gravemente heridos. Descubrirán que hay gato encerrado e iniciarán una investigación que podría dar un giro a la versión inicial.