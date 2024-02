Avance del nuevo capítulo de ‘La Promesa’ con Curro y Feliciano tiroteados y un regreso

Lorenzo ha sufrido un ataque de ciática en el arranque del capítulo de hoy de ‘La Promesa’ y Abel le ha recomendado reposo absoluto. Además, le prescribe que no puede participar en la cacería, ni dopado de morfina podría resistir un día completo de campo. Sin embargo, todo es una farsa para no estar presente en la montería en el momento en el que Curro sea asesinado. Así tendrá una coartada perfecta y nadie podrá relacionarle con el suceso.

Jerónimo Gamboa se ha marchado de La Promesa forzosamente después de que Lorenzo amenazara con dar parte a la Guardia Civil si no era despedido. No obstante, seguirá trabajando para Pelayo y no estará apartado tampoco del negocio de las mermeladas, es decir, del complot con las armas que se trae con el conde de Añil.

Salvador y Jana se han visto cercados por María Fernández en su última visita a la cabaña en la que está guarecida tras su injusto despido y han terminado confesándole que la marquesa se opone a que vuelva a su puesto de doncella, provocando su lógico abatimiento.

La cacería ha comenzado sin la presencia de Lorenzo. Curro, el agasajado, no tiene mucha fortuna y puntería y es objeto de las burlas del Marqués de Aguinaga. Alonso decide intervenir y ha recomendado a Curro que se traslade a un puesto que le permitirá cobrarse muchas piezas. Sin saber que en realidad le ha enviado a una trampa mortal, porque al aislarlo le pone las cosas mucho más fáciles al sicario que ha contratado Lorenzo para acabar con la vida del muchacho.

Avance del capítulo 286 de ‘La Promesa’ – Miércoles 7 de febrero

Desgraciadamente, la esperada cacería en honor a Curro termina en tragedia. Y no será el único tiroteado por el matarife, también Feliciano, su ayudante, es alcanzado por las balas. La situación de Curro será crítica y tendrá que ser operado a vida o muerte.

Candela regresa por fin al palacio desmontando las sospechas de Simona de que se había fugado con don Carlos, el maestro. Y Vera no quiere atender a la amiga de Margarita, la duquesa de Cerezuelo, e incluso sugiere a Pía que quizás no es buen momento para recibirla. La conoce y no quiere encontrarse con ella. ¿Por qué razón?

María Fernández, que ya ha descubierto que la marquesa ha impedido su readmisión, asume que jamás va a volver a trabajar en La Promesa y le dice a Salvador que va a buscar trabajo lejos de Luján. ¿Se marchará definitivamente?

Cruz se encara con Lorenzo, ya que el plan no ha salido tal y como esperaban. Aun así, el capitán está convencido de que es cuestión de tiempo. La familia Luján tendrá que tomar una decisión que pondrá entre la vida y la muerte a uno de sus miembros.