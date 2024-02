Ángeles Blanco revela el alto precio pagado en su anterior etapa en ‘Informativos Telecinco’

Ángeles Blanco ha sido uno de los rostros de ‘Informativos Telecinco’ que ha cambiado su franja horaria tras la marcha de Pedro Piqueras y la llegada de Carlos Franganillo. Ahora, la periodista presenta junto a Isabel Jiménez en el mediodía de lunes a viernes y coincidirá ocasionalmente con su marido, Vicente Vallés, presentador de ‘Antena 3 noticias’. Aunque para ellos, competir no supone ningún problema, pues son una de las parejas más consolidadas del panorama televisivo.

Lo que sí ha supuesto un problema para Ángeles Blanco, tal y como ha confesado ella misma, ha sido conciliar su trabajo con el cuidado de su hijo Daniel. Y es que, el hecho de que casi siempre haya estado trabajando durante los fines de semana ha provocado que haya tenido que renunciar a muchos planes con su hijo.

«Tengo un hijo de 11 años que nació estando yo en el fin de semana. Cuando digo esto la gente me mira como si fuera marciana, pero yo no he ido con mi hijo al cine un domingo por la tarde, ni a los cumpleaños de los niños ni los familiares… No sé lo que es eso y tengo un poco de vértigo: a ver si no me gusta ahora y cuando esté con la familia digo: ‘¡Qué horror!'», reconoce entre risas la presentadora de ‘Informativos Telecinco’.

Esto es algo que de ahora en adelante cambiará: «A partir de ahora me integro en la vida normal. Lo pude experimentar porque fui a un restaurante a comer con mi familia y no sabía que había que hacer reserva en domingo. Estoy contenta, pero mi familia está más contenta aún».

La advertencia de Ángeles Blanco a su marido, Vicente Vallés: «¡Que tiemble!»

Ángeles Blanco también ha desvelado lo que opina su marido de coincidir ahora en la misma franja horaria. «Pues lo de tener la vida normal, lo puedes imaginar. La única duda es si nos vamos a soportar. Cuando tienes una pareja que no se ve nunca… Yo te conocía cuando éramos jóvenes, ahora vete a saber las manías que has adquirido y de las que no me he enterado», asegura, entre risas, la periodista. Y añade: «Desde el punto de vista personal tenemos esa duda».

Eso sí, ella tiene claro que en cuando a ser competencia no tienen ningún problema: «Desde el (punto de vista) profesional, Vicente y yo hemos coincidido en muchas ocasiones. Antes era de una manera esporádica, los viernes cuando Pedro (Piqueras) no estaba haciendo el informativo».

«Y os voy a decir una cosa, una curiosidad: es verdad que alguna vez hemos comentado en casa que la gente no se enteraba (que estaban casados), porque no debe pasar en muchos países que una pareja esté presentando el mismo informativo en diferentes cadenas a la misma hora. De vez en cuando se publicaba pero muy poco y ahora parece que os habéis enterado todos», comenta riéndose.

Además, Ángeles Blanco ha revelado que Carlos Franganillo tiene la intención de salir mucho de plató: «Lo ha dicho él, con lo cual estaré los mediodías con Isabel pero también bastante tiempo a las nueve». «Lo único que tengo que decir a Vicente es que tiemble. Que tiemble», le advierte a su pareja.