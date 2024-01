Una soltera de ‘First Dates’ se levanta y da la espantada tras el inaudito ataque de su cita

Este lunes, 8 de enero, Cuatro ha emitido una nueva entrega de ‘First Dates’, uno de sus programas más seguidos y comentados en las redes sociales. El objetivo del formato es que quienes acuden a él encuentren al amor de sus vidas, aunque no siempre lo consiguen, y sino que se lo digan a Ricard.

A sus 56 años, Ricard vivió una de las citas más tensas de la historia de ‘First Dates’. El soltero es un ingeniero técnico y vive en un barco. Sufrió un accidente de moto hace 10 años y ese es el motivo por el cual se jubiló al sufrir una minusvalía a raíz del accidente. «Estuve tres meses ingresado, muchas operaciones… Eso me cambió la vida. Valoro el momento, las cosas pequeñas, cotidianas», reconoció ante las cámaras del programa.

Su cita era Mari Carmen, una limpiadora de 52 años y divorciada. Ya desde el primer momento, Ricard no le convenció en absoluto. Así lo confesó ella misma: «No, no me ha gustado, lo siento». La tensión entre ambos comenzó nada más conocerse, con la soltera dando sorbos sin parar a su vaso de agua. «Esto de vivir en un barco, es que no me llama, lo siento mucho», aseguró la soltera al equipo del programa.

La cena continuó con una serie de respuestas cortantes, seguidas de silencios incómodos por parte de Mari Carmen. «Cuéntame algo más…», insistía Ricard. La soltera le animó a que le preguntase lo que le gustaría saber y ella le contestaría. «No se trata de que yo te pregunte. Cuéntame algo de ti, de tu vida, de tus hijos, de tu casa… A mí no me estás preguntando y no paro de hablar», se quejó él a los redactores de ‘First Dates’.

Tras contestar a algunas de las preguntas formuladas por Ricard, eso sí, con monosílabos y de forma cortante, él quiso saber cómo se llaman los hijos de su cita. «Eso es privado», le espetó ella, algo que él no comprendió, como así lo reconoció ante las cámaras del formato: «Que me dé el nombre de sus hijos no implica nada, creo yo. Pero bueno, lo respeto. No me lo quieres decir, pues no me lo digas».

Sin embargo, lo que colmó la paciencia de Mari Carmen fue la respuesta que Ricard dio a uno de los juegos del programa. El soltero tuvo que responder si cambiaría algo de la vestimenta de su cita. Él respondió que se pondría una ropa «más cómoda, menos estirada, más casual». Algo que a ella le sentó muy mal: «Ya cuando me ha dicho estirada, he dicho ‘apaga y vámonos’. Me han empezado los nervios… Si soy estirada, ya no hacemos nada los dos».

Mari Carmen deja plantado a Ricard sin pudor

No obstante, la velada continuó, aunque la tensión se podía cortar con un hilo. Por tal motivo ella decidió ser clara con su cita: «Tu vida y la mía son muy diferentes, entonces como que no vamos a coincidir». Ricard le reprochó que ella buscaba a alguien que piense y sea como ella: «Qué aburrido». Como era de esperar, esto gustó todavía menos a Mari Carmen: «Es que me ha llamado aburrida. Primero me ha llamado estirada y luego me ha dicho aburrida. Pues entonces, no querrás encima que me coma el postre delante de ti».

En ese momento, la soltera cogió su bolso y, ni corta ni perezosa, se marchó del restaurante de ‘First Dates’, dejando plantada a su cita. «Yo me marcho porque no estoy cómoda, lo siento mucho y espero que tengas mucha suerte», le espetó, antes de despedirse de él y abandonar el local. «Cupido hoy estaba de resaca. Ni ancla, ni flecha ni nada. Ha tirado un dardo que ha fallado más que una escopeta de caña», comentó el soltero al equipo del programa, entre risas.

Al ver el percal, Carlos Sobera acudió a la mesa en la que se encontraba Ricard para conocer lo ocurrido. Él reconoció no saber lo que había pasado, ya que no había dicho nada que hubiera podido ofender a Mari Carmen. «No pasa nada, esto a veces ocurre. Por lo menos habéis aguantado hasta el postre…», le comentó el presentador, intentándole darle ánimos. Además, le animó a regresar a ‘First Dates’ en un futuro y le pidió que no perdiera la esperanza de encontrar el amor.