Un soltero deja a cuadros a todos en ‘First Dates’ con el motivo real del rechazo a su cita

Cuando la política se mete por medio de una cita, y más si es la primera, las cosas es difícil que salgan bien. Y sino que se lo digan a Aleix y Abril, una de las parejas protagonistas de ‘First Dates’ este martes 30 de enero. Dos jóvenes con ideas totalmente opuestas.

Aleix es un estudiante de educación física de 19 años natural de Girona. El joven acudió al programa de Cuatro con un prototipo de chica muy claro: «Que sea catalaneta. Tampoco soy muy radical en esto. Que me hablase catalán, le guste el catalán y que amara Cataluña como la amo yo».

La cita que le buscó el equipo de ‘First Dates’ era Abril, una estudiante de peluquería de 18 años. «Antes de nada, ¿de dónde eres?», le preguntó Laura Boado, la camarera del programa. Cuando ella contestó que de Barcelona, Boado exclamó: «¡Perfecto, la tenemos!». Además, la joven conocía a Aleix gracias a TikTok, y es que, el día anterior a la cita, él subió una publicación a esta red social en la que aseguraba que mañana iba «a pisar Madrid» para participar en ‘First Dates’.

Sin embargo, y pese a ser los dos catalanes, los desencuentros no tardarían en llegar. El primero tuvo lugar cuando hablaron de sus aficiones, ya que Aleix practica mucho deporte, puesto que es estudiante de educación física, mientras que ella no. Aunque lo que verdaderamente les distanció fue cuando salió a relucir el tema de hablar catalán o castellano en Cataluña.

Abril le dijo que hablaba las dos lenguas, pues toda su familia vive fuera de Cataluña y que, en su día a día, utiliza el castellano. Por el contrario, su cita le dejó claro que él no, que está acostumbrado al catalán. «Podría ser catalaneta pero no me habla catalán. Ni le he notado el acento», lamentó el joven ante las cámaras de ‘First Dates’.

Aleix también le explicó que él siempre habla catalán en su pueblo con sus amigos y con su familia. A lo que ella le respondió que «yo hablo en castellano con gente de Cataluña». «Me he dado cuenta de que para él era muy importante que yo fuese catalana (…) A mí el hecho de que fuese catalán me venía bien por el hecho de que estuviera cerca, pero no por el hecho de que sea catalán», reconoció la joven al equipo del programa.

Aleix descoloca a Abril al hablar de sus ideas políticas

Avanzada la cita, el soltero sacó a relucir sus ideas políticas: «Yo soy de Cataluña, Cataluña. Soy de izquierdas. Quiero la independencia de Cataluña». Unas declaraciones que dejaron en shock a la chica, que no daba crédito a lo que estaba escuchando. No obstante, ella le dejó claro que «a mí la política me da igual. Quiero a España, Cataluña y que sigan siendo del mismo territorio. Pero no va más allá de la política».

Antes de llegar a la decisión final, ambos hablaron de sus gustos musicales, donde tampoco coincidieron. Ella se declaró muy fan del reggaetón y de Quevedo, mientras que él solo escuchaba música catalana. Como era de esperar, Aleix declinó el tener una segunda cita con Abril por sus diferencias de aficiones y por el catalán: «Yo me siento bien hablando en catalán y tú me has destacado que hablas mucho castellano y por eso no tendría una segunda cita». Por su parte, la joven también respondió que no, al no ser el tipo de chico que estaba buscando.