Un soltero de ‘First Dates’ explota por lo que le ocurrió en su cita: «Incómodo, desagradable»

En la entrega de ‘First Dates’ que Cuatro ha emitido este lunes 29 de enero, Ilaria y Fabio han protagonizado la cita más tensa en la historia del programa. Él es un boxeador italiano afincado en Barcelona de 43 años que, nada más entrar en el restaurante, confesó que, pese a su apariencia de «tipo duro», es muy sensible.

El italiano acudió a ‘First Dates’ en busca de una mujer sexualmente activa y sin grandes prejuicios. El equipo del programa le buscó a Ilaria, una italiana de 41 años con mucho carácter a la que, según ella misma reconoció, le ha ido «fatal» en el amor. En cuanto la soltera vio a su cita, no le gustó ni el físico ni que fuera también italiano.

«La primera impresión no ha sido nada buena. Me hubiera gustado un chico más atractivo. Prefiero una pareja española porque son más abiertos de mente. Son más modernos», aseguró Ilaria ante las cámaras del programa. Hasta tal punto la desagradó su cita, que incluso se planteó marcharse, pero decidió quedarse por educación.

Si el primer encuentro ya empezó con mal pie, durante la cena fue a peor. En un momento dado, Fabio dijo que quería una chica con el pelo largo. Ante este dardo, la italiana le soltó un demoledor zasca: «Pues yo había pedido a un chico alto y tú no eres alto». Un comentario que no hizo ninguna gracia al soltero. Incluso ambos llegaron a ponerse de pie para comprobar quién de los dos era más alto. «Si te quitas los zapatos, eres más bajita que yo», le soltó él.

Y, aunque los dos intentaron dejar sus prejuicios de lado e intentar conocerse, les fue imposible. Ilaria sintió que Fabio no dejaba de cortarle porque quería «imponerse» a ella. «Está todo el rato hablando él», reconoció ante las cámaras de ‘First Dates’. Por su parte, el boxeador confesó que no le gustan las italianas, ya que suelen tener mucho carácter. Para calmar la tensión, el equipo del programa les llevó a un reservado para que pudiesen tomarse el postre más tranquilamente.

La tensión estalla entre Ilaria y Fabio y las cosas acaban fatal

Además, les propusieron un juego. Ilaria tenía que darle un «beso sexy» a Fabio, pero ella se negó a hacerlo de muy malas formas. «Eres un poco desagradable. Me he sentido muy incómodo. Hay que tener un poco más de tacto. Queda muy feo lo que haces. Yo no lo haría», le dejó claro el italiano. Aunque ella intentó justificarse, su cita le mandó callar, algo que, como era de esperar, no hizo ninguna gracia a Ilaria, quien le espetó: «Yo hablo lo que me da la gana».

«A mí tampoco me gustas físicamente, pero no estoy metiendo el dedo en la llaga», le reprochó el boxeador. Cuando llegó el momento de la decisión final de ‘First Dates’, no hizo falta que la redactora les preguntase si tendrían una segunda cita. La soltera se le adelantó asegurando que era evidente que no habría un próximo encuentro.