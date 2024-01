Un participante de ‘First Dates’ no tolera lo que presenció en su cita: «Me voy de aquí»

Este martes 2 de enero, Cuatro ha emitido una nueva entrega de ‘First Dates’, en la que Pablo y Silvia han sido una de las parejas protagonistas. Como el resto de concursantes que acuden al programa, ambos tenían como uno de sus propósitos de año nuevo, «encontrar el amor».

Pablo, un burgalés de 45 años, llegaba al programa asegurando que una de sus grandes pasiones era la música. Además explicaba que había tenido una relación de 15 años y, desde entonces, no había vuelto a encontrar a su media naranja. «No me he considerado nunca atractivo y quizá la base del problema sea ese», reconocía, sin tapujos.

Por su parte, Silvia es una madrileña de 47 años, que se definía como una mujer muy tradicional. La primera impresión nada más verse en el restaurante de ‘First Dates’ no ha sido demasiado buena. «Me ha parecido bien, pero no para mí», confesaba él, mientras que ella aseguraba que «físicamente no me atrae, no es mi tipo. Es un chico alto, moreno, pero el físico… me gustan más jóvenes».

Tras la presentación de rigor, Carlos Sobera les acompañó, como viene siendo habitual, hasta el interior del restaurante, para que se conocieran un poco más a fondo. Allí, los solteros descubrían que no iban a tener muchas cosas en común, como la música. «Me gusta de todo, pero sobre todo el house«, reconocía Silvia. Algo que a Pablo no le gustaba en absoluto, como así lo ha confesado ante las cámaras del programa: «Cuando ha dicho que le gusta el house he dicho ‘me voy de aquí corriendo. No lo tolero'». Además, Silvia aseguraba que el rock y el heavy metal eran estilos de música que ella jamás escucharía. Una confesión que les distanciaba aún más si cabe.

A medida que la velada avanzaba y las confesiones se sucedían, la pareja no parecía estar de acuerdo en ningún tema. La madrileña reconocía que ella era una persona muy sociable, y que siempre tenía muchos planes. Por el contrario, él admitía que «yo hace muchísimo que no salgo». «Eso es porque o no es muy sociable o le cuesta relacionarse y yo necesito estar con alguien que le guste relacionarse al mismo nivel que a mí porque sino es un problema», sentenciaba ella.

Hacia el final de la cita, los solteros se sinceraban sobre sus gustos en las relaciones sexuales. Algo en lo que tampoco coincidían. Silvia impactaba a Pablo al confesar que una de sus fantasías sexuales era la dominación y la sumisión. «No le pega nada, no la veo con vinilo y cuero ajustado», comentaba él al equipo de ‘First Dates’. «Me gusta todo lo que sea salir de lo convencional», reconocía ella. Como era de esperar, en la decisión final ambos rechazaban tener una segunda cita.