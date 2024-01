Un concursante de ‘La Isla de las Tentaciones 7’ larga cómo se eligen a las parejas en el reality

‘La isla de las tentaciones’ es un caso único en la televisión. No solo no se desgasta edición tras edición, sino que, cada temporada va a más, y no solamente en cuanto a audiencias se refiere. Y es que el reality presentado por Sandra Barneda es una de las pocas alegrías de Telecinco en los últimos meses.

Esta edición ha arrancado por todo lo alto. En apenas dos semanas, ya hay dos parejas que han decidido abandonar la aventura. Además, también se ha producido la primera infidelidad de esta séptima temporada. Tras la marcha de Rober y Alba y de Andrea y Álvaro, dos nuevas parejas se han incorporado a la villa. Por un lado están Marieta y Álex, quienes se conocieron cuando él todavía tenía novia.

El principal motivo que llevó a esta pareja a participar en ‘La isla de las tentaciones’ es para ayudar a Alex a controlar sus celos compulsivos, algo que su chica no le ha puesto nada fácil. Y es que la joven solo ha necesito unos días en la villa para serle infiel a su novio con Sergio, uno de los solteros que más está dando que hablar. Por otro lado, también se han incorporado Mariona y Adrián, quienes han sido los últimos en llegar. Su objetivo es ver si realmente tienen futuro como pareja o si, por el contrario, ha llegado el momento de tomar caminos separados.

Un concursante de ‘La isla de las tentaciones 7’ desvela cómo es el proceso de selección

Aunque ya son siete las temporadas que ‘La isla de las tentaciones’ lleva en antena, todavía se desconocía cómo se eligen a las parejas que van a formar parte de la edición, y cuáles son sus requisitos para participar en el programa. Esta pregunta que muchos usuarios de las redes sociales se hacen, ha sido resuelta por primera vez por Adrián, la última incorporación.

A través de sus redes sociales, el catalán pidió a sus seguidores que le plantearan cuestiones sobre el formato. Y una de las preguntas más repetidas ha sido, precisamente, cómo eran los castings, así como el proceso de selección de las parejas. Según ha explicado el concursante, se trata de un proceso «bastante largo» que, en su caso, comenzó tras una propuesta del propio programa. Ya que fueron los responsables del casting quienes contactaron con él tras ver sus perfiles en redes.

«En nuestro caso, contactaron conmigo a través de las redes sociales porque es verdad que no existe un casting abierto donde tú te puedes inscribir», ha empezado explicando Adrián. «A partir de ahí hay una serie de fases y hay que rellenar unos cuestionarios hasta que te ves allí dentro», ha añadido.

Tras todas esas pruebas, el equipo de casting de ‘La isla de las tentaciones’ elige a las cinco parejas que participarán. Sin embargo, esta elección es provisional, ya que, ante la posibilidad de que pueda haber algún abandono, la productora deja a algunas parejas en reserva, como así ha ocurrido en esta edición.