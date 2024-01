Todos repiten lo mismo en ‘X’ sobre Toni Cantó tras su fichaje por ‘Espejo Público’

Desde la semana pasada, ‘Espejo Público’ cebaba que iba a recibir a un nuevo colaborador que no iba a dejar indiferente a nadie. Tras los fichajes de algunos rostros de ‘Sálvame’ como Gema López y Laura Fa y de que se rumoreara con el posible fichaje de Kiko Matamoros; este lunes el programa de Susanna Griso desvelaba que el nuevo colaborador era Toni Cantó.

De este modo, Toni Cantó vuelve a la televisión como colaborador de ‘Espejo Público’ y aunque sus compañeros han celebrado su llegada, parece que el ex político de Ciudadanos no ha despertado mucha simpatía entre el público del programa de Antena 3.

Susanna Griso recibió este lunes al nuevo miembro del equipo para tener una breve entrevista antes de unirse a ‘Espejo Público. El actor aseguró que afronta el reto con «ilusión» y puntualizó como prefiere que se dirijan a él. «Prefiero que se refieran a mí como actor. Es con lo que más me siento identificado. Ahora, de hecho, hay veces que recuerdo la etapa política y la veo tan alejada en tan poquito tiempo que incluso me parece mentira que hubiera estado allí», explicó Cantó a la presentadora.

«Siempre me he sentido muy cómodo cuando he venido aquí. Y además he estado viendo la lista de colaboradores y son estupendos. Espero estar a la altura», apuntó el nuevo colaborador de Antena 3. Y aunque su nueva casa parece estar feliz de recibirlo, las redes han puesto el grito en el cielo por el nuevo fichaje de ‘Espejo Público’.

Las redes estallan contra ‘Espejo Público’ por fichar a Toni Cantó

Toni Cantó y Susanna Griso en ‘Espejo Público’

Así, las redes se han llenado de críticas hacia ‘Espejo Público’ por fichar a Toni Cantó como nuevo colaborador. «Lo que me faltaba por ver, TONI CANTO de colaborador en Espejo Público», escribió un usuario de ‘X’. «Toni Cantó el nuevo fichaje de Espejo Público…Las TV privadas de este país como chiringuitos de la ultraderecha y lo peor es que sirve para promocionar su discurso violento», publicó otro usuario de la red social contra la decisión de Antena 3.

Toni Cantó ficha por Espejo Público.

Ya queda menos para que acabe en El Hormiguero compitiendo a ver quién es más tonto junto a Juan del Val. — Kaerás conmigo 🇵🇹 (@K0D3N_2) January 8, 2024

@EspejoPublico con el fichaje de semejante personajillo, Toni Cantó, habéis perdido un seguidor. La razón, es que no me gusta engancharme a programas que van a durar muy poco. — Grumpy Grandpa (@josepo44) January 8, 2024

Otro más de derechas en #Antena3 de tertuliano mañanero #ToniCanto, como los van recolocando a todos para que sigan hablando mal del Gobierno, aunque que su partido haya desaparecido!!!😬👎👎 — YOLANDA MADRID /❤️ (@palenzuelayoli) January 8, 2024

Lo que me faltaba por ver,TONI CANTO de colaborador en espejo publico — nuria pascual perez (@lamevaterra) January 8, 2024

Espejo público ficha a Toni Cantó por qué la ideología muy de derechas la tenían poco representada.

El resto de colaboradores tienen cara de estar actualizando el currículum. #8eneroesp — IvanSer (@ivanserran) January 8, 2024

Toni Cantó, ex 7NN y actual columnista de La Gaceta (VOX), ficha por Espejo Público. Lo ha dejado claro, viene a reivindicar los gobiernos de PP y VOX.

El torero franquista lo está haciendo muy bien y aunque hayan cancelado obras de teatro, la censura viene de la izquierda. pic.twitter.com/RAfxZAMcaZ — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) January 8, 2024

Toni Cantó ha fichado por Espejo Público. pic.twitter.com/8aUgHJjVcn — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) January 8, 2024

Ohhh qué sorpresa!!!! Toni Cantó el nuevo fichaje de Espejo Público…Las TV privadas de este país como chiringuitos de la ultraderecha y lo peor es que sirve para promocionar su discurso violento. — Vayacuadro (@Vayacuadro1) January 8, 2024

Enserio??? que habéis fichado a Toni Canto???? Porque me haceis esto, yo queria a Kiko Matamoros. #8EneroEsp pic.twitter.com/pv4vFSIcbT — Lena 🤦🏻‍♀️ (@SELENATORSPAIN) January 8, 2024