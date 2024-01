Sonsoles Ónega corta todo lo ocurrido con Jacobo Ostos en directo: «No tienes vergüenza»

Este lunes se cumplían dos años de la muerte de Jaime Ostos y la situación entre sus hijos es crítica. Después de que este lunes fuera Gabriela la que se sentara en ‘Y ahora Sonsoles’, este martes ha sido Jacobo Ostos, que ha terminado reventando contra su hermana al recibir su llamada en directo. Los comentarios del hijo del torero llevaban a Sonsoles Ónega a tener que reprenderle.

Y es que parece que hay una guerra entre los hijos de Jaime Ostos por el tema de la herencia. Gabriela no tuvo reparos en señalar a Mari Ángeles Grajal, la madre de su hermano como la culpable de que no se hayan cumplido las últimas voluntades de su padre.

Tras escuchar a su hermano Jacobo y después de que este asegurara que su hermana no tenía ninguna credibilidad, Gabriela llamaba en directo para contestarle. «Gabriela buenas tardes, ¿por qué te pones en contacto con el programa?», le decía Sonsoles Ónega a la hija de Jaime Ostos.

«Porque le quiero decir a mi hermano Jacobo, que él dice que somos hermanos de sangre y que yo he ido a casa de nuestro padre pocas veces, mi padre ha estado en mi casa muchas veces, la cosa es que yo llevo casada 30 años, tengo mi vida y mis hijos y evidentemente no es como él que ha estado viviendo en casa de mi padre todo el tiempo», aseveraba Gabriela. «Lo que a mi padre le molestó mucho es que tuviera que rehipotecar la casa para hacer frente a unas deudas de su negocio», añadía.

Era entonces cuando Jacobo Ostos empezaba a enfrentarse a su hermana. «Tienes una mala sangre, que mala baba. ¿A qué vienes a llamar? ¡Quédate en tu casa! Lo que tenías que haber hecho es haber tenido respeto a mi padre y haberte quedado en tu casa ayer. ¿A qué viene esta llamada?», reventaba Jacobo provocando que Sonsoles Ónega interviniera.

«No tienes vergüenza, para mí no eres hermana ni eres nada. No molestes más. No voy a hablar más con esta persona», sentenciaba Jacobo. «Yo siento que esto sea así, no es la intención mía ni la de mi hermano ni la de Gisela. Nosotros no inventamos películas», se defendía Gabriela. «Eres una mentira con patas», le soltaba su hermano.

Después, Sonsoles Ónega hacía referencia a como el día 20 coincidirán todos bajo el mismo techo para solucionar el tema de la herencia. «A ti lo que te pica es que no has podido coger ni un duro, dilo claro Gabriela, lo que te pica es que no has cogido ni un duro», soltaba Jacobo antes de que Sonsoles le reprendiera. «No, me parece feo Jacobo», le decía la presentadora a su invitado.

«Es que hay que tener poca vergüenza a entrar aquí a decir según que cosas. Lo que no sabe España es que estáis removiendo esta mierda porque cuando se os destapa la careta, solo queréis dinero. Nosotros no queremos nada de vosotros, deja de hacer el ridículo», sentenciaba Jacobo Ostos.