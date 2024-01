Roberto Álvarez, de ‘Ana y los 7’, se posiciona sobre lo de Itziar Ituño y es demoledor

La actriz Itziar Ituño (‘La casa de papel’, ‘Berlín’) se sitúa en el centro de la polémica después de haber acudido a una manifestación que pedía la liberación de los presos de ETA. A raíz de eso, se ha generado un debate entre los que la defienden y los que se posicionan en contra de ella después de haber sufrido además la cancelación de dos publicidades que tenía contratadas. El último en manifestarse ha sido Roberto Álvarez.

Así, después de que Gonzalo Miró defendiera que Itziar Ituño está en total libertad de manifestarse y decir lo que quiera pero a su vez tiene que entender que haya dos marcas que no comulgan con su opinión; son muchos los que se han echado encima de la actriz como Toni Cantó o Kiko Matamoros.

Ahora ha sido el actor Roberto Álvarez, conocido por su papel de Fernando en ‘Ana y los 7’ y que actualmente forma parte del reparto de ‘Amar es para siempre’ el que se ha manifestado públicamente sobre la polémica que ha protagonizado su compañera de profesión.

Roberto Álvarez responde a la polémica de Itziar Ituño

Al ser preguntado por los micrófonos de Europa Press, Roberto Álvarez decía desconocer cuál era la polémica y que es lo que había dicho y hecho exactamente Itziar Ituño como para hacer una declaración al respecto. No obstante, el asturiano si que ha querido dejar clara su postura contra ETA.

«No puedo opinar, no sé ni lo que dijo ni tampoco se exactamente como se posicionó. Bueno con ETA no puede haber posición. Simplemente es gente que mataba por unas ideas que no comparto», destaca el actor de ‘Ana y los 7’ ante la pregunta del reportero de Europa Press.

Pese a todo, Roberto Álvarez siente que Itziar Ituño se haya visto envuelta en todo esto. «Lo siento mucho, yo creo que no hay que castigar a nadie por sus ideas pero vamos estás tocando un tema que es… ETA mató a mucha gente sin sentido», sentencia el actor.