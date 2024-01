Pilar Rubio admite cómo es trabajar con Pablo Motos realmente con dos rotundos calificativos

Pilar Rubio está atravesando un excelente momento profesional. Tras su fiasco como presentadora de ‘Operación Triunfo’ en el año 2011, la madrileña recibió la oportunidad de colaborar en ‘El Hormiguero’. Por ese motivo, no duda en hablar maravillas de su jefe, Pablo Motos, al que define como un referente.

En estos momentos, compagina su trabajo en ‘El Hormiguero‘ con su labor de jueza en ‘El Desafío’ y presentar un reality de aventuras, ‘Discovering Canary Islands’. Se trata de un reality en el que ocho influencers de toda Europa se embarcan en la aventura de buscar la famosa San Borondón en las Islas Canarias.

Ideado y coproducido por Mediabrands Content Studio y Atlantia Media para Rakuten TV, este programa cuenta con el apoyo Turismo de Islas Canarias. Pilar Rubio ha concedido una entrevista a Bluper donde habla sobre este proyecto y sobre cómo es su verdadera relación con Pablo Motos.

Así afronta Pilar Rubio su nuevo reto televisivo

Ella está encantada de presentar este reality, encima en inglés, un idioma que domina a la perfección: «La vida es ir superándote poco a poco y para mí es una oportunidad que no sabía si se me iba a presentar en la vida. Llegó y dije: ‘Por supuesto que sí’. Yo feliz porque siempre me ha gustado mucho el inglés, y tener la oportunidad de poder estar delante de un formato presentado en inglés con concursantes de toda Europa que llega a 46 millones de hogares es una pasada».

A la pregunta de si elige un programa dependiendo de dónde se vayan a ver, Pilar Rubio es clara: «Creo que el mundo de la televisión está cambiando. Tenemos otra variante que son las plataformas. Rakuten es una de las plataformas número uno a nivel mundial y afortunadamente está en todos los hogares españoles, europeos y del mundo. Es muy difícil llegar a 46 millones de personas sino es a través de una plataforma tan grande como Rakuten».

Eso sí, para la presentadora, la mayor aventura de su vida, ha sido «ser madre». Aunque a nivel profesional también ha tenido algunos retos importantes, como así reconoce ella misma: «Cada reto me ha hecho sentirme fuera de la zona de confort, cosa que agradezco porque voy cogiendo tablas para ir dominando el entorno pero a la vez apretando un poquito más».

La presentadora alaba a Pablo Motos con dos calificativos claros: «Es mi jefe y mi referente»

«Sobre todo me gusta mucho observar, escuchar y ver a los grandes profesionales como es, por ejemplo, Pablo Motos. Es mi jefe, pero es mi referente porque he aprendido mucho de él», reconoce sobre el presentador de ‘El Hormiguero’.

Respecto a cómo es en las distancias cortas, Pilar Rubio asegura que «Pablo es maravilloso, es un gran profesional, es súper generoso como compañero y me encanta su forma de trabajar y de organizar. Yo intento dentro de mis posibilidades tenerle como referente y como ejemplo de forma de trabajar y de ser organizado y ver que al final para que las cosas salgan esos cinco minutos, diez o media hora de televisión hay muchísimo trabajo detrás. Es trabajo constante fuera y delante de una cámara».

En su entrevista para Bluper, la mujer de Sergio Ramos también recuerda su polémico paso por ‘Operación Triunfo’. «Es como cualquier programa, que sacas tus conclusiones, lo bueno y lo malo. Y, sobre todo, te das cuenta que solo puedes controlar lo que haces e intentar que lo que tú haces lo hagas bien. Lo que los demás quieran hacer con su producto tú no puedes controlarlo», asegura.

Sobre cómo ve a Chenoa como presentadora de ‘OT 2023’, Pilar Rubio solo tiene palabras bonitas para la cantante: «Es muy grande. La he visto mucho en ‘El Desafío’ es una tía muy curranta y muy inteligente. Sabe lo que es trabajar para conseguir lo que quieres», sentencia.