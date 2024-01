Pedro Ruiz se moja en términos clarísimos ante toda la polémica de Motos y Sofía Vergara

Pedro Ruiz también ha entrado de lleno a comentar la última gran polémica que sacude a ‘El Hormiguero’ y que tiene que ver con lo que pasó hace unos días entre Pablo Motos y Sofía Vergara.

La actriz internacional acudió al programa de access prime time de Antena 3 cargada de dardos al presentador, que tuvieron tanta resonancia que saltaron incluso a la prensa internacional. Parecía haber cierta tensión entre ambos o al menos eso fue lo que se percibió por parte de los espectadores.

Ante toda la polémica, Pablo Motos se vio obligado a explicar el verdadero motivo que había detrás de los zascas de la colombiana y que todo el mundo interpretó como ataques reales. Aseguró que todo estaba previamente orquestado, es decir, que era un pacto con Sofía Vergara para que el programa fuera más entretenido y atrapara a la audiencia.

Pues bien, esas explicaciones no convencieron a muchos a pesar de que la propia actriz también ha suscrito esa versión dada por el comunicador de Atresmedia. Y en ello ha puesto el acento Pedro Ruiz. «La entrevista con Pablo fue además como amigos. A mí me dijeron ‘para que sea chistoso métete con él», aseveraba la actriz al programa mexicano Ventaneando de la TV Azteca esta semana.

«No hay ningún problema, yo no tengo ningún problema con él, lo adoro, me encanta su programa, sino que estábamos tomándonos el pelo entre los dos», sentenció Sofía Vergara, dejando meridianamente claro que no existe ningún tipo de problema o mal rollo con Pablo Motos. «Le quiero mucho», zanjó para poner coto a las especulaciones.

«Leo que el lío entre Sofía Vergara y Pablo Motos estaba pactado para subir la audiencia. Y que por mucho que lo desmientan, no se cree. Yo sí. Me ocurre igual con lo de @jordievole. Nos hartamos de desmentirlo y sigue. Molan más las mentiras», ha escrito Pedro Ruiz.

Con esta contundente publicación en su cuenta oficial de X, antes Twitter, el actor y presentador se muestra muy claro en su opinión: se cree firmemente la versión dada por los protagonistas de esta polémica y lamenta que la gente prefiera quedarse en la espuma del mar dando pábulo a los rumores de enfrentamiento o mala relación entre Motos y Vergara.