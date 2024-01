Mariló Montero utiliza ‘Espejo Público’ para arremeter así contra TVE y su ideología

Este viernes 18 de enero, en ‘Espejo Público’ han debatido sobre la difícil situación que está atravesando la actriz Itziar Ituño tras haber participado en una marcha junto a representes de ERC, Junts y CUP. Mariló Montero ha aprovechado la ocasión para, sin venir a cuento, cargar contra TVE, su antigua cadena.

La marcha en la que participó la actriz de ‘La casa de papel’ estuvo encabeza por una pancarta con el lema ‘Llaves para la resolución’. Además de los citados partidos políticos e Itziar Ituño, portaban la pancarta el exfutbolista del Athletic Endika Guarrotxena y el dirigente de la izquierda abertzale José Luis Elkoro.

Debido a su participación, la intérprete ha visto que una marca dejaba de contar con ella para una campaña publicitaria. Además, en redes ha sufrido, y sigue sufriendo, todo tipo de insultos y de amenazas, incluso de muerte. Susanna Griso señalaba que «el problema no son las redes y las marcas. El problema es que se queden sin trabajo, que a Itziar no le contraten».

Mariló Montero explota contra TVE por su ‘politización’

Por su parte, Mariló Montero no dudaba en dar su opinión al respecto, y lo hacía poniéndose ella misma de ejemplo. “No sufre un linchamiento diferente al que han sufrido otras personas, no es la única persona que igual no es contratada, porque a la imagen no le gusta. No solamente marcas sino a un propio medio de comunicación y no es la primera persona que no es contratada por su ideología política. A ver si nos estamos cayendo ahora, Susanna Griso”, espetó la colaboradora del magacín matinal de Antena 3.

La presentadora del espacio le pidió que fuera más clara: «¿En qué estás pensando?». A lo que Mariló Montero contestó: «Jope, abrimos el tema cuando te de la gana». «Venga», le animaba la comunicadora. Tras lo cual su compañera cargaba contra TVE: «Pues que las cadenas públicas, para empezar, tienen una ideología muy marcada por mucho de que presuman de lo contrario».

«¿Tú te has sentido cancelada o vetada en determinadas cadenas públicas, porque consideraban que tú no encajabas con la línea editorial?”, insistió Susanna Griso. «No, no. Yo soy fija de Canal Sur Televisión y yo me he cogido una excedencia. Los medios de comunicación públicos, normalmente, son dirigidos por el partido que gobierna a nivel nacional. Normalmente. Y sobre eso tiene el debate en Televisión Española ahora. Lo puedes ver en el Canal Sur que también es verdad que yo he trabajado ahí más de 30 años…», explicaba la que fuera presentadora de ‘Las mañanas de La 1’.

«Tú ves muchos casos de persona que se les da un programa de televisión y a otros que no se les da, porque coinciden con su ideología política o no. Y no me digáis que esto es de Marte», concluía Mariló Montero.