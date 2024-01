María Claver no puede contenerse al ver esta escena de David Bisbal: «Habría que denunciarles»

Este fin de semana, Hillary Clinton visitaba Sevilla y acudía a una fiesta privada en el Palacio de Dueñas en la que David Bisbal y Vanesa Martin hicieron una versión del «Se nos rompió el amor» de Rocío Jurado. Una actuación que este lunes se colaba en ‘Más vale tarde’ con María Claver mostrándose muy contundente.

Fue una fiesta llena de actuaciones pues también participaron Los del Río cantando su ya célebre «Macarena» o José Mercé cantando flamenco. Pero sin duda la actuación de David Bisbal y Vanesa Martín llamó mucho la atención pues además tenían a Pablo López al piano.

«La verdad es que se notaba que era un poco improvisado porque se les coló alguna notilla y además David Bisbal tuvo que echar manos de la chuleta», recalcaba Marina Valdés antes de que fuera María Claver la que condenara la actuación de los artistas andaluces.

«A estos dos habría que denunciarles», soltaba sin ningún pudor María Claver cuando Iñaki López le daba la palabra. «Porque la versión que hacen es un desastre», se justificaba la periodista mientras que Beatriz de Vicente se le echaba encima. «Pero si han clavado el tono de maravilla. Habría que verte a ti cantando a capella», le soltaba la criminóloga.

«Yo no me dedico a esto», aseveraba María. «Pero vamos si hasta cuando han tenido un fallo se han dado cuenta. No es que les esté defendiendo, es que lo han clavado», insistía Beatriz de Vicente. «Se nos rompió el amor es un himno y o se canta bien o no se canta. A mí no me ha gustado», sentenciaba la periodista.

«No os van a invitar ni a la fiesta de…», se escuchaba decir a Cristina Pardo mientras María Claver se reía. «Vamos yo desde luego no os invitaba a nada», concluía la presentadora.