Lo que ha llegado a hacer Paz Padilla por el Día de Reyes causa una tromba de críticas

Paz Padilla vuelve a estar en el ojo de la polémica. Lo que pretendía ser una foto mostrando sus regalos del día de Reyes se ha convertido en todo un linchamiento contra la presentadora. Es habitual que todos, famosos y anónimos, compartan en sus redes sociales los regalos que sus Majestades de Oriente les han dejado bajo el árbol en la mañana del 6 de enero.

Y así lo ha hecho Paz Padilla y Anna Ferrer. Madre e hija han celebrado juntas un día tan especial del que hacían partícipe a todos sus seguidores. Ambas publicaban en sus perfiles de Instagram diversas fotos de su casa que, sin embargo, no eran bien recibidas por muchos de los usuarios de la citad red social.

El motivo no es otro que la cantidad de papel de regalo empleado por la presentadora para empapelar toda su casa: salón, paredes, las sillas, la mesa… Absolutamente todo cubierto de un papel de color verde, al igual que los regalos que se pueden apreciar por toda la habitación.

«¡Feliz día de Reyes! Este año se han vuelto locos y ha envuelto toda la casa. Paz Padilla se supera cada año. Hasta los cascanueces están hechos a mano… ¡una locura! Gracias por llenarnos de ilusión cada año, te quiero», escribía Anna Ferrer en su perfil de Instagram, en una publicación conjunta con su madre.

Aluvión de críticas a Paz Padilla en Instagram

Las reacciones no se hacían esperar. La mayoría de los comentarios que los usuarios han dejado tanto a la presentadora como a su hija eran muy críticos con este despilfarro de papel, solo para gastar la broma. «Si todo el mundo en su casa gastara la misma cantidad de papel… me parece una exageración, ¿todo esto para qué?»; «¿No crees que se te ha ido la mano con el papel? ¿Tan necesario era?»; «unos tanto y otros tan poco, que pena»; «qué auténtica locura… dolor de corazón todo ese gasto de papel que además se va a ir directo a la basura», son solo algunos de los cientos de mensajes que ha recibido el post.

Mientras que otros muchos han criticado la «hipocresía» de Paz Padilla, quien va de persona «humilde» y de apoyar la naturaleza y el no consumismo, pero que luego hace lo que hace. «A esta señora no la entiendo. Siempre hace apología al no consumismo y ¿esto qué es?»; «¿entonces qué tipo de persona es? ¿La que va de humilde en ‘Te falta un viaje’?”; «luego que les ha cambiado la vida el viaje al Amazonas»; «Pero esta persona no es la misma que llora por los árboles en su programa ce viajes…» o «¿esto a qué viene Paz? Te has confundido, pide perdón dignamente».