Joaquín Prat agita la sombra del montaje en ‘La Isla de las Tentaciones’ con su ida de lengua

‘La isla de las tentaciones’ continúa arrasando edición tras edición, pero no todos han caído en el fenómeno. Joaquín Prat se ha pronunciado sobre el exitoso reality de parejas de Telecinco y lo que ha dicho pone en duda la credibilidad del programa. En mitad de la emisión de este miércoles de ‘Vamos a ver’, el presentador ha dejado caer que no está seguro de que todo lo que sucede el formato no esté preparado desde el principio.

Desde su llegada a Telecinco, ‘La isla de las tentaciones’ ha cosechado un éxito sin precedentes en nuestra televisión. Este enero se cumplen cuatro años de su estreno, y ya van siete ediciones. Y es que con cada nueva entrega, los solteros y las parejas nos han ido regalando cada vez momentos más surrealistas.

Tanto que, incluso a los colaboradores de ‘Vamos a ver’ les cuesta creer que lo que se ve en pantalla cada semana sea real. El presentador del magacín matinal se ha atrevido a poner en duda este miércoles la veracidad de lo que ocurre en el programa estrella de la cadena.

Joaquín Prat pone en duda ‘La isla de las tentaciones’

Joaquín Prat en ‘Vamos a ver’

‘Vamos a ver’ se encontraba ya en su recta final cuando Joaquín Prat sorprendió con su juicio al resto de colaboradores del programa. Tras repasar la última hora de la casa de ‘GH DÚO’, el programa cambió de tercio y se centró en ‘La isla de las tentaciones’, ofreciendo un adelanto del próximo programa. Fue entonces cuando el presentador se pronunció sobre lo visto.

En las imágenes ofrecidas en el adelanto, se podía ver una de las parejas en una situación muy acalorada, y el comunicador de Mediaset no daba crédito. «Yo, de verdad, a veces tengo mis dudas de que no esté todo preparado», señaló el presentador después de ver el vídeo. «¡Que va!», espetó una colaboradora defendiendo la autenticidad del programa.

La polémica saltó al resto del sofá, cuando sus compañeros de programa comenzaron a dar sus respectivas opiniones sobre el reality de Telecinco. Entonces Joaquín Prat, ante las réplicas de sus colaboradores, se pronunció de nuevo sobre su juicio. «Es que van a saco», espetó el presentador de Telecinco, que seguía sin dar crédito ante la dinámica del programa.

«Es verdad que esto es lo que pasa siempre en la vida, lo que pasa es que verlo en televisión pues claro…», señaló Adriana Dorronsoro para intentar convencer al presentador. Sin embargo, otros colaboradores como Antonio Rossi se pusieron de parte del presentador. Mientras tanto, el resto de los presentes comentaban emocionados lo que iba a ocurrir en la nueva entrega de este miércoles de ‘La isla de las tentaciones’.