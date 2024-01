Gonzalo Miró es incapaz de morderse la lengua por lo sucedido en ‘Espejo Público’: «Infame»

Gonzalo Miró se ha revuelto en ‘Espejo Público’ este viernes por uno de los controvertidos temas que se han abordado durante la mañana. El tertuliano, que no tiene pelos en la lengua, ha sido muy contundente a la hora de manifestarse al respecto, tachándolo expeditivamente de «infame».

El magacín matinal de Antena 3, ahora presentado por Lorena García en sustitución de Susanna Griso por vacaciones, ha abierto el debate sobre los padres influencers que usan a sus hijos en redes sociales para alcanzar mayor repercusión y engagement a su costa.

«¿Quién pone límite a los padres que utilizan a sus hijos para lograr likes en redes sociales?», ha sido la gran pregunta que se ha planteado en ‘Espejo Público’ para hacer reflexionar tanto a los espectadores que estuvieran sintonizando el programa como a los colaboradores. Y Gonzalo Miró ha sido muy tajante en su opinión.

Especialmente tras escuchar a María Lareu, una creadora de contenido en RRSS que ha participado telemáticamente en el debate como defensora de la difusión de contenidos de los hijos. Tras oírla, el tertuliano ha pedido encarecidamente a Lorena García hablar, pues era incapaz de morderse la lengua. Más aún después de ver cómo se mostraban en pantalla algunos retos como lanzar comida a los niños a la cara para luego subirlo a la red.

«Lo de lanzarle por ejemplo la loncha de queso a los bebés a la cara me parece absolutamente infame. Yo no lo había visto nunca, pero me deja rectangular. Yo en este tema mira que intento buscar razones por las que poder argumentar que los influencers saquen a los niños, pero creo firmemente que lo hacen solo por ellos y en ningún momento pensando en los críos», ha sentenciado Gonzalo Miró con contundencia.

Y no se ha frenado ahí. «Si para ellos es un trabajo, no sé por qué mezclan el trabajo con los niños. Tú (Lorena) no vienes a presentar aquí el programa, entiendo. No sé te ocurriría. Por qué a ellos sí porque vivan de las redes. De verdad, que yo intento encontrar argumentos para defenderlo, pero es imposible», añadía el colaborador profundamente indignado con el tema abordado y con las imágenes emitidas.