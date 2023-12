El tenso enganchón de Gonzalo Miró y Mariló Montero en ‘Espejo Público’: «¿A ti se te ha olvidado?»

El plató de ‘Espejo Público’ ha vivido este martes un importante momento de tensión entre dos de sus colaboradores. El programa presentado por Susanna Griso se disponía a analizar la presentación del nuevo libro de Pedro Sánchez. Fue entonces cuando Mariló Montero y Gonzalo Miró se enzarzaron en una fuerte discusión.

‘Espejo Público’ recordaba este martes las imágenes de Pedro Sánchez llegando a la presentación de su nuevo libro ‘Tierra firme’. En el vídeo, se veía al presidente del Gobierno junto a su mujer Begoña Gómez y 14 de sus ministros. Ante el vídeo visto en plató, Mariló Montero tuvo un arranque de sinceridad e hizo una comparación del presidente que no gustó demasiado a su compañero. Fue ahí cuando se desencadenó el enganchón.

La discusión de Mariló Montero y Gonzalo Miró

Mariló Montero aseguró que Pedro Sánchez le recordaba «mucho» al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un cuando este último le pidió llorando a las mujeres de su país que por favor tuviesen más niños. «En vez de llorar, aquí ellos sonríen porque tienen que reír las gracias a su presidente», explicó la colaboradora de ‘Espejo Público’, pero su ataque al presidente no se quedó ahí.

«No se habló del libro, sino que fue un acto político que fue una vez más tener que refrendar sus obras políticas, que son las perfectas y las que necesita España», sentenció Mariló. Entonces, su compañero Gonzalo Miró, defendió al jefe del ejecutivo asegurando que «casi todos» los medios son hostiles hacia el presidente. Una defensa que Griso corrió a rectificar.

«Bueno, yo no estoy de acuerdo», espetó la presentadora de ‘Espejo Público’. «¿Te parece normal que se emitiese en streaming por la web de la Moncloa?», preguntó Griso a su colaborador. Aún así, Gonzalo Miró se mantuvo firme en su posición. «Sinceramente creo que no tiene ninguna importancia», respondió tajante el periodista. Pero el enfrentamiento con Mariló Montero apenas había empezado.

«Lo de ayer fue un acto de promoción en el que el presidente se sintió muy arropado por los suyos. Me parece completamente normal», añadió Gonzalo Miró, que seguía decidido en llevar la contraria a sus compañeras. Entonces, Mariló Montero comenzó a tensar la conversación asegurando que el presidente está «pactando con delincuentes».

El debate de ETA

Mariló Montero y Gonzalo Miró en ‘Espejo Público’

«Entenderás que haya gente que le preocupe más un pacto con Abascal que con Puigdemont», le rebatió rápidamente Miró a la colaboradora. «Me preocupa que se pacte con delincuentes y con gente que ha estado en ETA», respodió Mariló Montero continuando el cruce de reproches entre ambos colaboradores. «Joe, no descansamos con ETA», espetó Gonzalo Miró, que parecía ya cansado del debate.

Mariló Montero se puso entonces seria. «¿A ti se te ha olvidado?«, reprochó la colaboradora a Gonzalo. «Todas las mañanas que coincidimos acabamos hablando de ETA», le recordó Miró a la presentadora, que seguía decidida a refutar la opinión del periodista. «¿Con quién está asociado Pedro Sánchez?». «Con Bildu». «¿Y qué es Bildu?». «Un partido constitucional». «¿Y qué es Otegui?», le rebatió Miró para zanjar el asunto.

Ante la insistencia de Mariló Montero, Gonzalo Miró fue claro y conciso. «A ti te parece mal los pactos de Bildu, pero a mí me parecen bien, como a mucha gente», le confesó el comunicador a la colaboradora de ‘Espejo Público’. Mariló le respondió de forma contundente asegurando que «a ETA no podemos olvidarla» y que no podíamos olvidar la vinculación de Otegi con la banda. «Si hablamos de pactos y de dignidad estamos hablando de que Sánchez está asociado con delincuentes que han dado un golpe de estado y con gente que ha pertenecido a ETA», destacó la periodista.

En este punto del debate, Gonzalo estaba cansado de la redundacia de su compañera de ‘Espejo Público’, y quiso cortarla de raíz. «¿Y qué te parece cuando el PP pacta con Bildu? ¿Te parece bien?», espetó el periodista. «A mí que se pacte con Bildu la subida del SMI me parece bien. A ti que te preocupa, ¿lo que se pacta o con quién se pacta?», respondió Mariló, decidida a seguir con el tenso cruce de opiniones. Sin embargo, Susanna Griso no quiso prolongar más el desencuentro y zanjó la discusión. «Vamos a dejar el Gobierno y sus alianzas», dijo la comunicadora para dar paso a otro tema.