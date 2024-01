Gonzalo Miró clama alto y claro lo que piensa del fichaje de Toni Cantó por ‘Espejo Público’

‘Espejo Público’ estuvo durante la semana pasada cebando la llegada de un nuevo colaborador que iba a revolucionar el programa que presenta Susanna Griso. Y finalmente, este lunes conocíamos que el nuevo rostro del programa es Toni Cantó. Un fichaje que no ha gustado nada en redes sociales y sobre el que este martes se ha manifestado Gonzalo Miró.

Y es que no hay duda de que cada vez que coincida Gonzalo Miró en el plató de ‘Espejo Público’ con Toni Cantó habrá lío. Porque el colaborador ha demostrado no tener pelos en la lengua a la hora de enfrentarse contra todos en el programa.

De primeras, Gonzalo Miró reconocía que estuvo viendo el programa del lunes para enterarse de quién iba a ser su nuevo compañero. «Estuve muy pendiente, generó mucho ruido en las redes sociales, y más que va a generar», empezaba diciendo con cierta ironía haciendo referencia a las críticas recibidas en «X».

Tras ello, el hijo de Pilar Miró no ha dudado en decir que conociendo lo ‘malo’ que es el director de ‘Espejo Público’ con él le hará coincidir muchas veces con el actor. «No tengo ninguna duda de que vamos a coincidir. Me apetece discutir, muchísimo. Ya escuchando lo de ayer me quedé un poquito tiritando, así que me imagino que habrá momentos para la discusión, por supuesto», aseveraba.

El hachazo de Gonzalo Miró a Toni Cantó tras su fichaje por ‘Espejo Público’

«¿Qué es lo que te dejó tiritando?», le preguntaba entonces Susanna Griso. «Defender un gobierno de Vox y ser de centro, por ejemplo», le respondía sin pudor Gonzalo Miró. «Él lo que dice es que en el gobierno de Valencia no ha habido retrocesos en materia LGTBQI+ y feminismo», le rebatía la presentadora.

«Según él tampoco ha habido censura por parte de Vox. Está equivocado, directamente. Lo que dice no es verdad», insistía Gonzalo Miró sentenciando a su nuevo compañero de tertulia y demostrando que tendrá sus más y sus menos cada vez que coincidan.

Por su parte, Marta Robles recordaba cómo Gonzalo Miró adivinó que el nuevo fichaje de ‘Espejo Público’ iba a ser Toni Cantó. «Tengo que decir que lo adivinó, porque a mí me dejaron leer el nombre que estaba dentro de un sobre. Me preguntaron si era alguien que tenía mucha cultura, y yo dije que no. Rápidamente, Gonzalo me dijo que era Toni Cantó», explicaba la colaboradora.