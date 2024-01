Gema Aldón no tolera lo que Avilés le dice en ‘Así es la vida’ y le frena en seco: «Deja que termine»

Pese a que llegó a rumorearse con la entrada de Gema Aldón a ‘GH DÚO’ junto a su madre Ana María Aldón. Finalmente, la colaboradora de ‘Fiesta’ entró junto a su ex representante Marc Florensa. Este lunes, Gema volvía a ‘Así es la vida‘ para hablar de los primeros días de su madre en la casa de Guadalix y para enfrentarse a José Antonio Avilés.

Así, Gema Aldón comentaba en ‘Así es la vida’ el motivo por el que Ana María Aldón había entrado en ‘GH DÚO’ muy preocupada por cómo dejaba a su hija fuera. Y es que la entrada de la colaboradora de ‘Fiesta’ en el reality se ha producido cuando su hija acaba de romper con su pareja.

«A tu madre le preocupas», le comentaba Sandra Barneda a Gema Aldón. «Sí, es que el jueves antes de entrar estuvimos hablando y la verdad es que no estaba ese día bien y le dije que la iba a echar mucho de menos y la necesitaba aquí», explicaba Gema antes de que José Antonio Avilés recordara los fuertes enfrentamientos que han tenido Gema y su madre Ana María Aldón en los últimos meses.

No obstante, pese a todo tal y como aseveraba Carmen Borrego, Ana María siempre se preocupa por su hija. «Ella sabe que solo la tengo a ella y que no tengo un referente paterno», recalcaba Gema dejando claro que su estado anímico se debía a su ruptura con su novio al que quería mucho y al que pensaba que iba a ser su pareja de por vida.

Sin embargo, todos los colaboradores de ‘Así es la vida’ le recordaban su última bronca con su madre cuando descubrió que tenía un perfil en Onlyfans. «Somos exactamente igual, tenemos el mismo carácter y por eso chocamos pero yo amo a mi madre», recalcaba Gema antes de que José Antonio Avilés se le echara encima.

«Yo entiendo todo lo que nos estás contando pero hay una parte que las dos obviáis y es que cuando tu madre empieza con Eladio, tú no estás uy a favor de esa relación», le soltaba Avilés a la hija de Ana María. «José Antonio te voy a decir una cosa, antes de que todos ustedes supieseis que mi madre estaba con Eladio, yo ya lo sabía», recalcaba Gema.

«Sí, y tú hablabas por detrás», le espetaba José Antonio Avilés. «Escúchame deja que termine. Yo conocí a Eladio antes de que todos lo supierais. Yo no tengo una mala relación con Eladio ni quiero nada malo para él. Simplemente dije que me sorprendió muchísimo que se casaran tan pronto. Pero no dije ni que me llevo mal con él ni que tengo problemas con él», sentenciaba Gema.