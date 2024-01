Francisco se mete en un jardín por Arévalo y todos le frenan en ‘Y ahora Sonsoles’: «No es el día»

Este jueves, ‘Y ahora Sonsoles’ ha querido hablar de Paco Arévalo y su inesperada muerte a los 76 años de edad cuando se encontraba en su casa de Valencia. Para ello, el programa que está presentando estos días Rebeca Haro contaba con la participación de algunos amigos como el cantante Francisco.

Al preguntarle a Francisco por su relación con Arévalo, el cantante no dudaba en hacer referencia al momento en el que se conocieron. «Cuando nos conocimos, acabábamos de salir de la dictadura, donde no se podía decir nada, igual que hoy. Eran muy valientes estos humoristas para hacernos reír con ellos, no de los personajes que interpretaban», remarcaba Francisco aludiendo a los «chistes de mariquitas y gangosos» que hizo Arévalo.

«Eran chistes graciosos, pero sin intención de hacer daño a nadie. De hecho, nadie se sentía ofendido en aquella época», aseguraba Francisco. Justo entonces, Valeria Vegas le cortaba en ‘Y ahora Sonsoles’ para apostillar que «no se puede juzgar con los ojos del presente, algo del pasado».

Tras ello, Francisco aprovechó para quejarse de cómo hoy en día no se puede hablar de nada sin que te critiquen. «Me gusta reírme, pero los monólogos que escucho hoy son atroces, nada que ver con lo simple y lo bien que lo hacían los cómicos como Arévalo, Eugenio o Gila», aseveraba el cantante.

«En los 80 hemos vivido una explosión cultural que, sin hacer daño a nadie, podíamos hablar y decir lo que quisiéramos. Hoy, no«, insistía Francisco después de que Nieves Herrero se sorprendiera al escucharle decir que en la época de la dictadura se podían decir cosas que hoy en día no.

Era entonces cuando se escuchaba tanto a Paloma García-Pelayo como a Ángel Antonio Herrera y la propia Nieves Herrero decir que ese «es otro debate». «Igual, tampoco es hoy el día de ese debate…«, sentenciaba Rebeca Haro frenando en seco a Francisco.