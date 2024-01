El verdadero motivo por el que Bertín Osborne no ha acudido al funeral de Paco Arévalo

Con la repentina muerte de Paco Arévalo, el público ha puesto en el centro de las miradas a dos nombres que llevan repitiéndose estos días. Malena García por su dramática salida ‘forzada’ del tanatorio y Bertín Osborne, por su estrecha relación con el humorista. El cantante ya reveló que se arrepiente de haber tenido una pelea con él justo antes de morir, y ahora ha salido a la luz el motivo por el que no acudirá a su funeral.

Son momentos duros para Bertín Osborne. La muerte de Paco Arévalo ha afectado a todos los amigos del humorista, pero especialmente al cantante, que aún tenía cuentas pendientes con él. El propio Osborne conectó con ‘En boca de todos’ este jueves para hablar sobre su gran amigo y la pelea que habían tenido antes de morir. Más tarde, se han revelado los motivos por los cuales no acudirá al funeral del que fue su gran compañero.

Por qué Bertín Osborne no despedirá a Arévalo

Bertín Osborne aseguró en ‘En boca de todos’ que fue Jose Luis López ‘El Turronero’ quien le trasladó la triste noticia. «Me llamó ayer por la noche y casi me da un chungo», explicó el presentador. Aunque el cantante aún no se ha pronunciado de forma oficial, algunos colaboradores de ‘Espejo Público’ desvelaron este jueves la razón por la que no acudirá al funeral de su amigo.

Bertín Osborne entra en directo en ‘En boca de todos’.

El cantante no atraviesa su mejor momento de salud, y ha tenido que recluirse en casa tras contagiarse de Covid. Es por eso que Osborne permanecerá encerrado en su habitación hasta que su estado mejore y no podrá acudir al funeral de su amigo para dedicarle un último adiós. Por lo que este bache de salud sería el principal motivo de su sonada ausiencia.

Osborne recordó en ‘En boca de todos’ su última conversación con su amigo fallecido. «Le pegué un broncazo, le dije de todo y no sabes lo que me arrepiento porque además le dije cualquier día te va a pasar algo y vas a dejar a tu familia…», explicó el cantante. «Ha sido especialmente doloroso porque hace un mes tuve una bronca por teléfono porque yo soy una persona que me cuido y hago deporte y Paco su punto de inflexión en su vida fue la muerte de Elena, su mujer y desde ahí se medio abandonó», aseguró Bertín Osborne.

El difícil momento del cantante

Cabe destacar que el presentador se encuentra en estos momentos en el centro de todas las miradas por su reciente paternidad con Gabriela Guillén, que ha dado a luz al séptimo hijo del cantante. A todo esto se suma la nula relación con la madre de su hijo, con la que lleva sin hablarse desde hace meses, generando un ambiente de tensión que ha sido protagonista de muchos titulares.