El motivo real de la participación de Fabiola Martínez en ‘Baila como puedas’ de TVE

Fabiola Martínez será una de las estrellas de ‘Baila como puedas’, el nuevo formato de RTVE. Por eso, la venezolana se sentó este lunes en ‘Mañaneros’ para compartir su experiencia en el nuevo programa de baile, que se estrenará próximamente en La 1. Fue entonces cuando la expareja de Bertín Osborne reveló el verdadero motivo por el cuál entró en el programa, y parece que el cantante de rancheras estaría detrás de su fichaje.

«Siempre que he visto un programa de baile decía ‘ojalá me llamen’. Pero ha llegado, y, a ver, hubiera preferido que me llegara diez años atrás. Es durísimo», comenzó explicando Fabiola en el magacín presentado por Jaime Cantizano. Y es que, la empresaria confesó que ha tenido que invertir mucho tiempo ensayando para sacar adelante cada reto que le ponía el programa, con muchos momentos de debilidad en medio.

«Todos quieren ganar, con lo cual te exigen», explicó la venezolana sobre el ambiente de competitividad en el concurso. Y es que, la invitada de ‘Mañaneros’ llegó a confesar que sintió mucha presión por parte de los bailarines y tuvo momentos de «me voy para mi casa». Aún así, Fabiola Martínez tenía claro que quería apuntarse a esta aventura por una razón muy clara: darse a conocer más allá de Bertín Osborne. Así lo confesó en el programa de TVE este lunes.

Fabiola Martínez desvela por qué aceptó ‘Baila como puedas’

Fabiola Martínez en ‘Mañaneros’

La empresaria reconoció a Jaime Cantizano y compañía que este concurso era la oportunidad perfecta para ser conocida sin ser relacionada con nadie. «Parte de eso es lo que ha hecho que me decidiera a dar el paso. Es mi primer concurso. Pero en este caso, primero fue porque me encantaba, y luego pensé ‘ qué oportunidad tan bonita de que se me conozca a mí‘», confesó la concursante de ‘Baila como puedas’.

Y es que, incluso tres años después de separar su camino de Bertín Osborne, Fabiola Martínez sigue siendo constantemente relacionada con el cantante. La empresaria llegó a reconocer que tantas grabaciones y ensayos le han servido de mucha ayuda para no prestar atención a las polémicas de su exmarido y Gabriela Guillen. «Me ha venido fenomenal, yo vivo en una burbujita estupenda. Llego a casa muerta», explicó la concursante del talent de baile.

La exmujer de Bertín Osborne se unirá así a un casting lleno de estrellas. Compartirá pista de baile con Álvaro Muñoz Ecassi, Sabrina Salerno, Jaime Astrain, Lydia Lozano, Maestro Joao, Nicolás Vallejo-Nágera y Ana Guerra. Mientras que las sillas del jurado estarán ocupadas por nombres destacados en el mundo de las artes como Rafa Méndez, Norma Duval, Beatriz Luengo y Yolanda Ramos. Tan solo con las primeras imágenes emitidas por TVE, el formato promete regalar un sinfín de momentazos.