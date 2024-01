El programa ‘Fiesta’ deja de piedra con estos nuevos datos sobre la actriz Mónica Cervera

Hace unos días todos nos quedábamos en shock al conocer la difícil situación en la que se encuentra Mónica Cervera. La actriz ha pasado de desfilar en la alfombra roja de los Goya a vivir en la indigencia. Duerme en un banco en Málaga, su ciudad natal, desde donde ha concedido unas declaraciones a la revista ‘Semana’.

En la citada revista, Mónica Cervera no quiere saber nada de su pasado en el mundo de la interpretación: «No quiero que me nombren la palabra televisión ni cine. Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca. Estoy bien como estoy, no quiero hablar de ese pasado».

Sobre esta complicada situación en la que se encuentra la intérprete han hablado este domingo 7 de enero en ‘Fiesta’. «Dormir en la calle es lo último. Es una cuestión voluntaria, pero no sé de qué forma la pueden ayudar», se preguntaban los colaboradores del programa de Telecinco. Y es que, según algunos, «tú no puedes ayudar a nadie que no quiere ser ayudado».

Desde el programa presentado por Emma García revelaban que «sus compañeros han intentado ayudarla, pero ella no se ha dejado». «Este rechazo a la tele y al cine a lo mejor es una forma de tirar la toalla», han opinado los tertulianos de ‘Fiesta’.

Mónica Cervera comenzó en el mundo de la interpretación en el año 1999, cuando contaba con 24 años. Fue en el cortometraje de Ramón Salazar ‘Hongos’, y, poco después, en la famosa serie ‘Manos a la obra’. En 2005 fue nominada al Goya como Mejor Actriz Revelación por su papel en la comedia de Álex de la Iglesia ‘Crimen Ferpecto’, aunque finalmente se lo llevó Belén Rueda por la película ‘Mar adentro’.

Sin embargo, esa época fue fugaz. Tras la nominación, solo trabajó en dos películas más: ‘Busco’ y ’20 centímetros’, también dirigida por Ramón Salazar, su descubridor. Sus siguientes trabajos fueron en televisión. En 2013 participó en ‘La que se avecina’, interpretando el papel de María José Rivas, hermana de Amador, donde volvió a ganarse el cariño de todos los seguidores de la serie.

Desde el 2016 no ha vuelto a trabajar frente a las cámaras. Esa ausencia se ha trasladado también a las redes sociales, manteniéndose así alejada del foco mediático. «Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca más. Estoy bien como estoy, no quiero hablar de ese pasado», sentencia Mónica Cervera.