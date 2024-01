El equipo de ‘First Dates’, incrédulo ante lo que hizo este soltero nada más arrancar su cita

A menudo, ‘First Dates’ es un formato que regala locas historias y personajes que dan mucho que hablar. Cada día, una gran variedad de solteros se embarcan en el programa de Cuatro con ganas de encontrar el amor, pero a veces entran con demasiada fuerza por la puerta. Ha sido el caso de Robert, un soltero que ha dejado boquiabiertos a los propios camareros del programa de citas nada más entrar por la puerta del restaurante.

Robert llegó pisando fuerte al local de ‘First Dates’, pero antes de conocer a su cita, tenía que charlar con los camareros del programa, que le preparan para conocer a la afortunada. «Considero que no tengo una vida aburrida. Tengo la vida más entretenida posible en base a mis limitaciones», se presentó el joven ante Matías Roure y Laura Boado. Lo que ambos no sabían era que lo que iba a contar el joven de Fuenlabrada a continuación les iba a dejar sin saber dónde meterse.

El equipo de ‘First Dates’ escuchaba atentamente a su invitado mientras este les explicaba más detalles de su azarosa vida. «Me considero una persona muy carismática y con muchas inquietudes», le contó el soltero a Laura Boado, camarera del programa y -recuerden- exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’. En mitad de la conversación, el joven desveló algo que dejó a la camarera descolocada.

Robert, soltero de ‘First Dates’

Robert aseguró que guarda en las notas de su movil una «lista de valores» con más de 160 anotaciones. «Es lo que me gustaría ser y poco a poco lo voy añadiendo a mi personalidad», comentó el soltero a la camarera, que lo observaba con cara de asombro. Pero las inquietudes del joven no se quedan ahí, también reveló ser un amante del gimnasio y que incluso se atrevía a cantar música jazz en sus ratos libres.

«Este chico lo tiene todo», apuntó Laura. Entonces, la camarera le retó a ponerse a cantar ahí mismo en la barra, delante de su cita. Robert accedió rápidamente sin pudor y comenzó a entonar una versión algo desafinada de ‘Can’t help falling in love’ de Elvis Presley. Una actuación que, ante sus desafines y sus gallos, puso notablemente incómodos a los camareros de ‘First Dates’. No sabían qué caras poner.

Aun así, su cita quedo impresionada por la valentía de Robert y comenzaron la cita con buen pie. Sin embargo, la química no fluyó entre ambos y todo acabó de la peor forma posible. «No es cuestión suya. Es mía. No me atraes físicamente», le reveló Robert a la soltera con crudeza antes de rechazarla de pleno en el tramo final de dicha cita.