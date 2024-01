El enganchón de Rocío Carrasco y Terelu Campos en ‘Bake Off’ por un inesperado reproche

‘Bake Off: famosos al horno‘ ha arrancado su aventura en TVE este jueves 11 de enero con el estreno de su primera gala en la que hemos podido ver por primera vez a los catorce concursantes juntos. El talent de repostería cuenta con un casting de altura en el que hay tres parejas de hermanos y grandes amigas como Terelu Campos y Rocío Carrasco.

Y es que en su debut como concursante de un talent show, Rocío Carrasco está muy bien acompañada por varias amigas. Además de Terelu Campos, la hija de Rocío Jurado cuenta también con otras amigas como Alba Carrillo y Yolanda Ramos en el casting.

Nada más arrancar la primera entrega de ‘Bake Off’, Rocío Carrasco no dudaba en señalar la relación tan bonita que tiene junto a Terelu Campos, a la que considera una hermana. «Terelu es mi hermana pequeña, de tamaño, no de edad», aseveraba la hija de La Más Grande.

Tras entrar a la carpa en la que se desarrolla el programa, Paula Vázquez se dirigía a Rocío Carrasco para hacerle una pregunta. «Rocío Carrasco, me parece a mí, que el delantal es para ti casi un informe. ¿Sí o no?», le cuestionaba la presentadora. «Bueno, a mí me gusta cocinar», respondía ella.

El reproche de Terelu a Rocío Carrasco

Rocío Carrasco, en su debut en ‘Bake Off’

Era entonces cuando Terelu Campos se atrevía a lanzarse contra su amiga. «Oye, a mí nunca me has hecho de comer«, le soltaba la que fuera presentadora de ‘Sálvame’. «Porque te he dicho 1.500 veces que vinieras a mi casa«, le espetaba por su lado Rocío a su amiga.

«La que te ha hecho de comer toda la vida he sido yo», aseveraba entonces Terelu. Y para hacer leña del árbol caído, Alba Carrillo se sumaba a la discusión para confesar que a ella si le había cocinado su amiga Rocío. «Pues a mí, sí que me ha cocinado«, se atrevía a decir la que fuera colaboradora de Telecinco. «Mira la otra. Pues es una cerdita«, terminaba diciendo Terelu.

Mientras, Alba Carrillo dejaba claro que con su entrada a ‘Bake Off’ le da igual estar con amigas porque las iba a tratar como rivales igualmente. «Yo aquí no tengo amigas. A Rocío ya se lo he dicho, nos veremos cuando acabemos esto», advertía a lo que Carrasco le preguntaba si su relación estaba entonces en «stand by».