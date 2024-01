El enganchón a gritos de Cristina Porta y Antonio Montero fuerza a parar ‘Así es la vida’

El hecho de que Julián Contreras Jr. se siente en ‘¡De Viernes!’ para atacar cruelmente a su hermano Fran Rivera ha generado un tenso debate en ‘Así es la vida’ con Cristina Porta enfrentándose a Antonio Montero y Makoke al tratar de defender a Julián y atacar a Fran.

Nada más escuchar la entrevista previa de Julián Contreras, Antonio Montero no se contenía en atacarle. «Este chico es la imagen perfecta del reventado. Es una persona que nunca ha aceptado el éxito de sus hermanos, siempre ha necesitado la ayuda de sus hermanos», destacaba el colaborador de ‘Así es la vida’.

También Makoke se mostraba dolida por la actitud de Julián Contreras y recordaba que Fran Rivera fue el que pagó todo el tratamiento de su madre. Era entonces cuando Cristina Porta tomaba la palabra y se enfrentaba a todos sus compañeros. «Julián está sentado este viernes porque Fran ha hablado de Julián, que a lo mejor se nos ha olvidado», soltaba la colaboradora mientras Antonio Montero se le echaba encima. «Pero entonces lo que tiene que estar es agradecido», le decía el colaborador mientras Makoke recordaba que Fran había hablado bien de Julián. «Con más cariño no ha podido hablar más Fran de él», añadía Montero.

Cristina Porta y Antonio Montero, a la gresca en ‘Así es la vida’

Al ver que no dejaban a Cristina Porta hablar, Sandra Barneda les pedía al resto de colaboradores silencio. «Cristina no ha podido ni pronunciar una frase», les decía. «Es que parece que ahora nos echamos todos las manos a la cabeza por tener una opinión de Francisco Rivera que tiene muchísima gente», sostenía la colaboradora. «No, no tiene una opinión, le tiene envidia, un odio, un desprecio y muy poco cariño», le replicaba Antonio Montero.

«Te invito a que leas porque yo he leído como escribe Julián Contreras y tiene una sensibilidad enorme, me parece una buena persona», le animaba Cristina Porta a su compañero. «Es un redicho, tanta educación que le pagó el hermano para ser un redicho que alucinas», espetaba Montero a gritos.

«¿Pero tú eres amigo de Fran Rivera para entender todo un poco?», preguntaba Cristina Porta. «Yo, para nada. En absoluto y de hecho ya he dicho aquí que no es santo de mi devoción. Aquí no hay malos ni buenos», contestaba Antonio Montero. «Pero Francisco en esta ocasión ha sido mucho más elegante y mucho más justo que él», añadía.

Tras ello, todos se ponían a dar la razón a Antonio Montero y obligaban a Sandra Barneda a intervenir. «Por favor estáis cuatro personas a la vez hablando», les decía la presentadora a sus colaboradores. Finalmente, Cristina Porta y Makoke se enfrentaban también al no coincidir con sus opiniones. «Es que Cristina siempre defiende lo indefendible», sentenciaba Makoke.