Dos solteros de ‘First Dates’ se marchan en plena cita tras esta propuesta de la dirección

‘First Dates‘ ha vuelto a contar con polémica en una de sus citas. Ha ocurrido en el primer programa del año en Cuatro, donde dos solteros acabaron cada uno por su lado y marchándose del dating show capitaneado por Carlos Sobera a las bravas y dejando plantado al equipo.

Se trató de Eleazar y Eric, que no tardaron mucho tiempo en poner pies en polvorosa al descubrir que no tenían nada que ver el uno con el otro. Los gustos, las aspiraciones y sus filosofías y estilos de vida eran completamente distintos e incompatibles y, en pocos minutos, ambos supieron que no estaban condenados a entenderse.

La organización de ‘First Dates’ se dio cuenta de todo ello ante una tensión cada vez más palmaria. Además, la cita estaba cargada de silencios incómodos. De modo que en la dirección se les ocurrió proponerles un baile juntos para distensionar el ambiente y propiciar un acercamiento. Sin embargo, no sabían lo que se avecinaba tras semejante proposición.

Y es que, esta sugerencia, lejos de conseguir el propósito buscado, provocó que los dos partieran peras abruptamente y dieran la espantada. Eleazar no quería bailar con Eric por la nula conexión que había y, en cambio, sí quiso hacerlo con Matías Roure, el camarero del programa. Algo que dio la puntilla a Eric y que precipitó que recogiera sus cosas y se marchara del restaurante pese a que el equipo intentó pararle en todo momento.

«No me ha molestado que le dijera eso a Matías, porque en realidad se me adelantó. Yo se lo iba a decir también. Realmente fue un cúmulo de cosas. Me pregunté qué hacía yo allí y decidí irme, porque no tenemos nada que ver el uno con el otro», explicó más tarde Eric. Acto seguido, Eleazar también mostraba su intención de irse de ‘First Dates’ por las malas: «No hubo química, buscamos cosas diferentes. Yo busco ganarme la vida por mí mismo y él por el dinero de su padre».

Y es que al joven no le gustó nada que su pretendiente alardeara de no dar un palo al agua y de tener la vida solucionada por las rentas. Eric aseguró que no trabaja, que no estudia y que no tiene intención de hacerlo porque vive del dinero que le pasa su padre mensualmente: «No me gusta hacer nada, mi padre me ayuda con todas mis cosas. Hace que todos mis sueños se hagan realidad».

“El arte y la delicia de no hacer nada. Si hoy en día la tengo… ¿Por qué no aprovecharla? Mañana lo mismo me toca trabajar como un burro, pero hoy en día estoy aprovechando la vida”, manifestó sin pudor el participante. Todo esto es lo que echó para atrás a Eleazar y con razón.

Finalmente, Eleazar afirmó estar dispuesto a una amistad como mucho, pero Eric, muy molesto con su anterior desplante, se negó en rotundo a tener el más mínimo contacto. Es más, ambos evitaron salir juntos de ‘First Dates’ y se fueron tan súbitamente que ni pagaron la cuenta de la cena. Una de las camareras lo advirtió infructuosamente y ante la pasividad de los dos solteros, aunque Carlos Sobera zanjó el asunto y asumió la responsabilidad: «No te preocupes, esta corre a mi cuenta».