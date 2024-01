David Cantero hace público lo que opina verdaderamente del cambio en ‘Informativos Telecinco’

La nueva etapa de ‘Informativos Telecinco’ ha traído muchos cambios. A la despedida definitiva de Pedro Piqueras se sumó la de David Cantero, que dijo adiós a las noticias de mediodía después de 13 años. La cadena sorprendió desplazando al periodista a la edición de los fines de semana, donde comparte desde este sábado plató con José Ribagorda y Leticia Iglesias. El comunicador no ha dudado en pronunciarse sobre cómo ha sido separarse de Isabel Jiménez después de tantos años y cómo ha llevado el cambio tan abrupto.

‘Informativos Telecinco’ ha dado el pistoletazo de salida a su nueva era, y no solo con la llegada de Carlos Franganillo. El estreno de Cantero en los fines de semana de la cadena también ha sido una de las grandes sorpresas guardadas para esta nueva etapa. El periodista se ha separado de su fiel compañera del mediodía, Isabel Jiménez, para formar equipo con otras dos reconocidas caras del informativo. Ahora, junto a José Ribagorda y Leticia Iglesias, ofrecerá las noticias cada fin de semana. El presentador no ha dudado en pronunciarse acerca de cómo ha llevado esta nueva etapa.

David Cantero se pronuncia sobre el cambio de ‘Informativos Telecinco’

En la rueda de prensa de la nueva era de ‘Informativos Telecinco’, David Cantero recordó a su compañera de informativos. «Ha sido triste y duro separarme de Isabel, pero todos los que nos dedicamos a esta profesión, sabemos que estas cosas pasan y que somos soldados. Si me dicen que ahora tengo que pegar tiros en otra trinchera, allá voy. No hay discusión«, explicó el presentador sobre este cambio de última hora. A su vez, reveló cómo afrontó tener que enfrentarse a esta nueva franja horaria.

David Cantero, Leticia Iglesias y Pepe Ribagorda en ‘Informativos Telecinco’.

«Uno tiene sus preferencias horarias, pero en mi caso me da bastante igual», aseguró sobre su paso al fin de semana. El periodista dejó claro que lo que más le importa es seguir haciendo su trabajo con la máxima precisión posible. «Yo ya lo conozco», apuntó el comunicador sobre esta nueva franja a la que se enfrenta, que aborda con calma desde su gran experiencia profesional. Y es que, el presentador ha desfilado por todas ediciones a lo largo de su carrera tanto en TVE como en Mediaset.

«Yo he pasado por todas las ediciones, desde el matinal a la madrugada. Lo he hecho todo. Por lo tanto, no es algo nuevo para mí, me va a venir bien un cambio«, apuntó David Cantero, que retorna a los fines de semana, una edición que no pisaba desde su estancia en TVE. Y aunque el presentador ha dejado clara su predisposición a adaptarse, despedirse de Isabel Jiménez después de 13 años no ha sido tarea fácil.

El icónico dúo tenía una amistad que traspasó el plató de informativos, y ahora se han visto obligados a separarse. «Hemos formado una pareja ideal, pero ya no solamente a nivel televisivo, sino a nivel personal. Nos hemos hecho muy amigos. Hemos estado 13 años juntos sin el más mínimo roce, algo muy raro en televisión«, aseguró el comunicador ante la prensa. Ya en diciembre, los dos compañeros protagonizaron una emotiva despedida en su último informativo juntos.

Su despedida de Isabel Jiménez

David Cantero e Isabel Jiménez en ‘Informativos Telecinco’

«Bueno, a mí el día de la Lotería es un día que me gusta especialmente porque es un día de sonreír desde el principio. Hoy tenemos los dos un nudo en el estómago…«, afirmó Isabel Jiménez mientras cogía la mano de su compañero, que no pudo contener las lágrimas en directo. David se unió al momento emotivo que su compañera había creado y aseguró que «son días de emociones aquí, en ‘Informativos Telecinco’«.

Sin embargo, el presentador le quitó hierro al asunto rápidamente para evitar que esa edición del informativo se convirtiese en un baño de lágrimas. «Es una dramas, no pasa nada», espetó David entre risas de su compañera. «A lo mejor, nunca se sabe, nos volvemos a encontrar. Ha sido un placer trabajar con esta mujer», sentenció Cantero para despedirse de su compañera y amiga. «Nos vamos a seguir viendo los viernes, nos tomaremos nuestro café y charlaremos sobre nuestras cosas«, explicó el periodista en su última aparición.