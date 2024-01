El efecto Franganillo no se nota en ‘Informativos Telecinco’: Así ha rendido en su primera semana

La expectación por el estreno de Carlos Franganillo como rostro principal de los nuevos ‘Informativos Telecinco’ el pasado lunes 15 de enero era enorme, y ha copado los titulares televisivos durante esta semana. El reputado periodista, proveniente de una etapa brillante en la cadena pública como corresponsal y después como presentador, partía con el difícil reto de relevar al gran Pedro Piqueras y de reinventar sus informativos con un espectacular plató, una nueva narrativa y diferente escaleta de contenidos, para asemejarlos a los de TVE y Antena 3.

El gran lavado de cara de ‘Informativos Telecinco‘ y el buen hacer de Franganillo han tenido una acogida positiva, a tenor de los comentarios de la audiencia en redes sociales y críticas en medios especializados que se han podido leer los últimos días. No obstante, el mejor termómetro para comprobar si los cambios están convenciendo es el de las cifras de audiencia, después de unos meses en los que el desapego del público con el canal ha sido evidente.

Ponemos el foco en la comparativa de las cinco primeras emisiones de los nuevos ‘Informativos Telecinco’ liderados por Carlos Franganillo en relación a la semana anterior, para repasar cómo han rendido las dos ediciones principales de sus noticias en esta primera semana, con la cautela de que un cambio de este calado requiere de un periodo de análisis más amplio para sacar conclusiones.

Las audiencias de Carlos Franganillo en su primera semana en Telecinco

El día de su estreno, Franganillo debutaba con 1.559.000 espectadores y un positivo 11,5%, arrebatando así la segunda plaza a su sustituta al frente del ‘Telediario’ de TVE, Marta Carazo (1.469.000 10,7%). No obstante, y tras la lógica expectación del primer día la trayectoria ha sido irregular a lo largo de la semana, y el miércoles se cambiaban las tornas, recuperando la plata el informativo de la pública, con 1.483.000 fieles y 11% frente a los 1.353.000 seguidores y un 10,1% de Franganillo.

El promedio semanal de las cinco primeras emisiones de ‘Informativos Telecinco 21 h.’ con Carlos Franganillo ha sido de 1.366.400 y un 10,2%. Mejora tímidamente la media de la semana anterior, que fue en esa ocasión con Alba Lago al frente, de 1.295.600 y el 9,74% de share. No obstante, hay que tener en cuenta además que en su tramo final del jueves tuvo que medirse con el choque entre el Atlético y Real Madrid de la Copa del Rey, precisamente el día que cayó a su mínimo, con un 8,7% de cuota. Enfrente, el ‘Telediario 2’ de TVE ha computado esta semana 1.482.600 televidentes y un 11,1%, conservando la segunda posición, eso sí impulsado por el dato del jueves como telonero del fútbol (13,5%).

Pero si nos centramos en las audiencias de ‘Informativos Telecinco 15:00 horas’, que a partir de ahora en su edición de mediodía han estrenado un nuevo tándem de presentadoras con Ángeles Blanco e Isabel Jiménez, comprobamos que los datos no han mejorado, sino que han decrecido ligeramente dos décimas. De esta forma, si la semana pasada cosecharon una media del 11% de share, a lo largo de esta semana han registrado 1.136.000 fieles y el 10,8% de media.

¿Qué podemos extraer a partir de estos datos? Que unos cambios de este calado requieren de mucho tiempo para asentarse y una hipotética mejoría en los resultados no se apreciará en el corto plazo. Que la fidelidad del público en unos informativos no depende tanto de sus caras ni de sus platós, sino que el factor principal es el arrastre del producto que le precede, porque todos sabemos que sin ‘Pasapalabra’ o ‘La ruleta’ delante, ‘Antena 3 noticias’ no tendría el liderazgo blindado. Pero también, que Mediaset tiene la obligación de que después de un robo de tal calado como el de Carlos Franganillo, y tras ejecutar una gran inversión en su apuesta informativa, ha de ir creciendo progresivamente en audiencia, y debe consumar todos los cambios que sean necesarios para lograr sumar a nuevos adeptos que se acaben identificando con unos nuevos noticiarios con sello propio.