Cris desvela lo más duro de su paso por ‘OT 2023’: «Se lo recomiendo a poca gente»

Este lunes vivimos una gala 8 de ‘OT 2023’ llena de emociones y con muchas polémicas. Y es que muchos consideraron injusta la expulsión de Cris tras hacer posiblemente la mejor actuación de esta edición. El canario fue expulsado frente a Bea en un ajustado duelo.

En estas semanas, han sido muchos los fans de Cris que han señalado la desigualdad de condiciones en las que estaba el canario frente a sus compañeros a la hora del reparto de temas o la salvación por parte de los profesores tras ser nominado.

En El Televisero hemos podido hablar con Cris unas horas después de haber abandonado la academia de ‘OT 2023’. ¿Cómo se siente él? ¿Cree que ha habido un trato injusto con respecto a otros compañeros?

No sé si habrás podido ver la actuación que hiciste ayer y los comentarios de tus compañeros pues todos han dicho que era la mejor de la edición ¿Cómo viviste tú la gala de anoche y tu actuación?

La gala de anoche y la semana de ensayos para mí ha sido muy emocionante. Es una canción que siempre he querido interpretar encima de un escenario y la recuerdo con mucho cariño. Encima con Manu al piano que es uno de mis profesores top y es increíble poder ser acompañado por alguien como él. Es algo que me llevo para siempre.

Has comentado en alguna ocasión que sentías que no tenías tanto el apoyo de la gente como tus compañeros. ¿Te sorprendió ver el porcentaje con el que fuiste expulsado?

No, al fin de cuentas dentro de la academia todo se vive con mucha intensidad. Cualquier detalle que venga de fuera ya sea en plató o con los invitados, se vive al máximo. Y a lo mejor ha sido una percepción mía de la que puedo estar equivocado. Pero yo me he sentido muy cómodo con el público. He notado el apoyo en cada gala, y me siento muy agradecido por ello.

¿Has podido ver lo que se comentó en redes de la actuación que hiciste anoche?

No, salí ayer muy cansado, con todas las emociones a flor de piel. Llegué al hotel con mi padrino, mi tío, y estuvimos hablando. También hablé con mi madre, con mi padre y con algún amigo. Y directo a la cama, lo que más necesitaba era descansar. Hoy ya veré el resto de cosas.

Era tu primera nominación y ni los profesores ni los compañeros te salvaron. ¿Cómo te sentiste?

Al final no todo tiene un patrón. No tenía por qué ser salvada la persona a la que nominan por primera vez. Yo sinceramente no me siento dolido en ninguno de los ámbitos, creo que la nominación me ha servido para evolucionar.

Creo que he dado lo mejor de mí. La semana en la que he estado nominado, ha sido la semana en la que he cambiado de actitud y en la que me he sentido más cómodo con mis compañeros. También he estado más dentro de la canción y he podido trabajar mejor. Así que me siento muy agradecido con todo el programa.

¿Cómo resumirías tu paso por la academia? ¿Qué es lo que más vas a echar de menos de esta aventura?

Mi paso por la academia creo que ha sido un aprendizaje constante. Y lo que me llevo es a mis compañeros y a mis profesores, el vínculo que tenemos mutuo. El trabajo constante y el no parar de aprender. Me lo llevo para la vida y para tener una meta.

¿Cómo has llevado la convivencia con otros 15 compañeros dentro de la academia? En las primeras semanas se te notó que estabas más incómodo y aislado pero poco a poco te fuiste integrando. ¿Cómo has llevado esa parte?

Al principio es duro, creo que todos hemos tenido ese sentimiento de sentirse «raro». De llegar de tu casa, de convivir con tus padres o compañeros de piso, a de repente empezar a convivir con 15 personas totalmente desconocidas, excepto porque las has visto en el casting final, es duro de llevar. Y se lo recomiendo a poca gente la verdad. Pero con el paso de las semanas vas conociéndoles y vas haciendo migas, y al final yo me llevo amigos de dentro de la academia y me quedo con eso.

En ese sentido, ¿cómo llevaste el tema de la limpieza? Al principio estabas muy enfadado con el resto porque además os llevasteis broncas de Noemí por eso. ¿Al final desististe de tener la academia limpia?

El tema de la limpieza es algo que le puede afectar a todo el mundo. Yo creo que mis compañeros se sentían igual. Es parte de la convivencia. Yo incluso he sido de esas personas que ha dejado alguna vez un plato o un vaso. Pero el tema es concienciarte que todos estamos ahí por lo mismo y que a cualquier persona le puede pasar. Es no focalizar cualquier cosa y no hacer una montaña de una grano de arena.

Se ha generado mucho revuelo en las redes sociales por el reparto de temas. Hay muchos espectadores que consideran que no ha sido equitativo porque has tenido que esperar a estar nominado para cantar en solitario y has tocado temas de géneros que no te representan como el reguetón. ¿Tu sientes que tu reparto no ha sido igual de equitativo?

No, yo no lo siento así. Creo que ninguno de los concursantes nos podemos quejar por el reparto. Creo que dentro del programa estamos para retarnos, para ver que podemos hacer y que no. Y para eso es el programa básicamente.

Mi reparto yo lo agradezco mucho, ha sido un buen reparto igual que el del resto de mis compañeros. Básicamente estamos en el programa para retarnos. Para ver qué cosas nos gustan y que no y poder asumirlo para el día de mañana crear tu propia música.

Esta edición se ha vuelto a poner mucho el foco en el tema de la composición, ¿cómo lo has llevado tú? ¿Nos puedes adelantar algo del single?

A mí me ha ayudado mucho dentro de la academia, el tener tantos tips a la hora de componer. Yo antes de entrar componía poco o nada y lo que componía no me acababa de agradar. Y creo que he encontrado un punto en el que me siento cómodo con lo que escribo, en el que veo que tengo potencial escribiendo. Y como todo, empiezas de cero y acabas evolucionando. Entonces de todo se aprende.

Y con respecto al single solo digo que se viene dentro de poco, y espero que les guste a todos porque a mí personalmente me encanta.

Cuando acabe el programa, ¿con qué compañero te gustaría hacer una colaboración?

Es difícil elegir. Con cualquiera de los concursantes me encantaría hacer una colaboración porque todos tenemos un nivel altísimo. Me encantaría poder sacar un tema con cada uno.

¿Qué consejo le darías a alguien que se quiera presentar a futuras ediciones de ‘Operación Triunfo’?

Yo le recomiendo pasar por esta experiencia. Te quedes en los castings, en la gala 0… Es una experiencia única, que no vas a poder volver a vivir. Y si tienes la oportunidad de entrar en la academia, animo a quien sea que lo intente. Nunca sabes lo que te deparará la vida.

¿Quién crees que va a ser el ganador de ‘OT 2023’?

Dentro de los 16, todos tenemos un potencial enorme, tal como se ha ido demostrando gala tras gala. Cada gala es más difícil de nominar y creo que cualquiera de los 16 tenemos el potencial. A ver, los concursantes que hemos ido saliendo no, pero cualquiera de los que siguen tiene el potencial para ser el ganador de la edición.

Se ha confirmado que habrá gira de ‘OT 2023’, ¿qué canción de todas las que has hecho te gustaría cantar en la gira?

Hay muchas canciones que me gustaría cantar en esta gira. Desde mi canción de nominación hasta la primera. De verdad que no me puedo quejar por el reparto ni por mis compañeros. Si tuviera que elegir un top 3 me quedaría con «I drove all night» porque fue una de las canciones con las que empecé a despegar dentro del programa. Con la que me sentí más cómodo y empecé a notar un cambio en mi actitud, y a la hora de interpretar.

Y aunque parezca irónico, con «Todo de ti», la canción con la que me nominaron. Es una canción con la que me quedo la semana de trabajo, mi compañero, y que al final es una canción que disfruté mucho interpretando.

La semana que viene se celebra el Benidorm Fest. ¿Te gustaría presentarte y representar alguna vez a España en Eurovisión?

No lo descarto. Es una opción que podría caer en un futuro. De momento me concentro en mi trabajo personal y en mi evolución como artista. Pero obviamente es una opción que a todo el mundo le gustaría, representar España en Eurovisión. Es un sueño que se podría hacer realidad.

También se te ha visto comentar dentro de la academia que te encantaría que te cogieran en el musical de ‘El rey León’. ¿Te gustaría encauzar también tu futuro en el teatro musical?

No deja de ser uno de los caminos que yo he elegido durante la época anterior de ‘Operación Triunfo’. Yo vengo del teatro musical y del canto coral, y es algo que no descarto. Poder transmitir y actuar desde un escenario es algo que me apasiona.