Carlos Sobera sorprende al hablar de una retirada de la televisión: «Es normal que digan ‘hasta aquí'»

Jesús Calleja consigue en ‘Planeta Calleja‘ algo insólito, que los famosos que le acompañan en su aventura se abran en canal. Si la semana pasada era Jenni Hermoso la que se sinceraba sobre lo que supuso para ella toda la polémica generada con el beso de Rubiales, este lunes, 22 de enero, ha sido Carlos Sobera el que se ha sincerado sobre su vida actual y su futuro en la televisión.

Mientras recorrían Montenegro, el presentador de ‘First Dates’ confesó que, por el momento, no está en su mente jubilarse. Pero que también tiene planes de futuro para cuando llegue ese momento. A sus 63 años, el comunicador vasco es uno de los rostros más célebres de Mediaset, donde ha presentado innumerables programas de gran éxito de audiencia.

Cuando Jesús Calleja le preguntó por su jubilación, Carlos Sobera no pudo ser más claro: «Visualizo que me retirarán». «Igual nos pasa como Arguiñano, que tiene 75 años, está en plena forma física y mental y ahí está. Es una estrella absoluta. Pero es normal que te digan hasta aquí. Yo amo la televisión, pero creo que el día que la tenga que dejar tengo otras cosas en la vida. Tengo una familia, una pasión que es el teatro, y una mente que está continuamente dando vueltas a las cosas», reconoció el invitado del programa de Cuatro, en lo alto de las montañas de Montenegro.

Carlos Sobera confiesa cuál es su reality preferido

El presentador puso de manifiesto su espíritu aventurero aceptando todas las actividades que Calleja le proponía, desde hacer ráfting hasta rutas en bicicleta. Preguntado por su reality favorito, Carlos Sobera no dudó en mojarse y elegía ‘Supervivientes’: «Es el más fresco y el más natural. Es donde más se lleva al límite a los concursantes: pasan hambre, frío, calor, les pican los mosquitos de una manera salvaje y la convivencia competitiva provoca roces a los que tienen que hacer frente».

En los últimos años, el presentador se ha puesto al frente de realities de todo tipo, como ‘Gran Hermano’, ‘Secret Story’ o ‘Pesadilla en el paraíso’. Entre sus enfrentamientos más recordados en televisión está el que protagonizó con Isabel Pantoja cuando la tonadillera quería abandonar ‘Supervivientes’. «Cuando me cabreo, me cabreo mucho. Me cabreé porque me tocó hablar con ella y darle un poco de candela», recuerda el vasco.