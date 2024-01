Carlos Sobera se enfrenta de este modo a Jesús Calleja y su equipo: «No toquéis las narices»

Este lunes 22 de enero, Cuatro ha emitido una nueva entrega de ‘Planeta Calleja’ con Carlos Sobera como intrépido aventurero. Sin embargo, y aunque aceptó la mayoría de las actividades que Jesús Calleja le propuso durante su viaje a Montenegro, hubo algo a lo que el presentador se negó en rotundo.

Carlos Sobera no quiso continuar con la ruta prevista por el equipo del programa, por lo que obligó a Jesús Calleja y al resto del equipo a bajar a pie una altitud de más de 2.500 metros. Uno de los motivos por los que el presentador de ‘First Dates’ aceptó participar en el programa de Cuatro fue para superar varios miedos, entre los que se encuentra el miedo a las alturas. Al primero consiguió hacerle frente, que fue subir a lomos de un telesilla durante uno de los entornos más privilegiados del parque natural de Montenegro.

Pero hubo dos actividades que el comunicador vasco se negó a hacerlas. Tras suspender una bajada en bici campo a través, el presentador lo pasó muy mal en la bajada del río montando en una barca. Pero no fue el único momento en el que lo pasó realmente mal. Y es que poco después, volvió a verse en apuros al subirse en otro telesilla para admirar otro ángulo del lago al que no quiso bajar en bicicleta.

Carlos Sobera obliga a Jesús Calleja a cambiar la ruta prevista

«Yo no bajo por el teleférico. Ya he subido, ya no bajo. ¡No me toquéis las narices! No me digas que no hay otra alternativa», pidió Carlos Sobera, visiblemente nervioso a la par que indignado y ante la insistencia de Jesús Calleja para regresar al punto anterior bajo ese mismo medio de transporte.

«La gente dirá que estamos haciendo un teatrillo. Pero no, es verdad. Sabíamos que tiene miedo a las alturas. No baja, está jodido», explicó el leonés, mientras su invitado se despedía de la cámara cogiendo un camino empinado como única opción para volver a la zona principal. «De verdad que me gusta escucharte pero, ¿te importaría callarte un poquito?», le espetó Sobera.

Finalmente, Jesús Calleja, junto a todo su equipo, se vieron obligados a aceptar la petición de Carlos Sobera y cambiar su ruta. «Estamos bajando por un camino todo el equipo, la mujer padeciendo y el otro ahora se le ha quitado el disgusto y se ha puesto a cantar. Y nos va a meter una pechada de dos horas y pico o tres. Probablemente, nos pille la noche, porque no venció el miedo a la bajada. ¡Nos ha hecho una gracia!», explicó el presentador de ‘Planeta Calleja’ a la audiencia del programa.