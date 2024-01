Bertín Osborne le arrea el corte del día a Nacho Abad y se niega a responder a su pregunta

La inesperada muerte de Paco Arévalo a los 76 años de edad dejaba conmocionados a todos sus amigos y compañeros este miércoles por la noche. Uno de los que se ha mostrado devastado por el fallecimiento del humorista ha sido Bertín Osborne.

Desde que se conoció la noticia de la muerte de Arévalo, que fue encontrado sin vida por su hijo Paco en su casa de Valencia, muchos se preguntaban si Bertín Osborne acudiría al tanatorio a despedir a su amigo en pleno huracán por sus explosivas declaraciones sobre su decisión de no ser padre tras el nacimiento del hijo de Gabriela Guillén.

Este jueves, Bertín Osborne rompía su silencio y entraba en directo a ‘En boca de todos’, el programa que presenta Nacho Abad en Cuatro. El cantante revelaba que no puede desplazarse pues se encuentra confinado con un «covid terrible». De hecho, durante la conversación demostraba su mal aspecto al toser en varias ocasiones.

En ella, Bertín Osborne recordaba cómo Paco Arévalo era uno de sus grandes amigos. «Ha sido una vida juntos, hemos convivido muchos años y era como mi hermano», recalcaba ante Nacho Abad antes de explicar que se enteró del fallecimiento del humorista por un amigo en común que tenían, José Luis López El Turronero, que le llamó para contárselo y él ya estaba en la cama. «Casi me da un chungo«, aseveraba.

Asimismo, Bertín Osborne le contaba a Nacho Abad que se arrepentía por la última bronca que tuvo con Arévalo hace un mes. Y es que en una conversación telefónica le echó la bronca por sus hábitos de vida pues Arévalo tenía un sobrepeso y apenas se movía. «Yo soy una persona que me cuido mucho, que hago deporte y Paco no. Desde la muerte de Elena, su mujer, fue cuesta abajo y se medio abandonó», relataba el cantante en ‘En boca de todos’.

«Le pegué un broncazo. Le dije de todo y no sabes lo que me arrepiento porque le dije ‘cualquier día te va a pasar algo y vas a dejar a tu familia…’ Cuando anoche me lo contó José Luis casi me da a mí un infarto», proseguía diciendo Bertín con la voz rota. Era entonces cuando Nacho Abad le decía a Bertín que no tuviera mala conciencia pues «los buenos amigos se dicen las cosas malas y las duras».

«Desde ese día se cabreó conmigo porque le dije eso. Le dije ‘No vas a durar nada. No puedes seguir así. Tienes que andar, adelgazar. Opérate», añadía Bertín Osborne. «Él se ha ocupado de todos, menos de sí mismo. Yo he asumido que es un infarto porque otra cosa no tenía. Ha sido un infarto, te lo digo al 90%. Era el candidato perfecto: un sobrepeso acojonante y no moverse», concluía.

Por último, antes de despedirle, Nacho Abad quiso preguntarle a Bertín Osborne por su última polémica. «Bertín ya sabes que no me dedico a asuntos del corazón, pero me gustaría preguntarte….», le decía al cantante. «Pues haces muy bien y es mejor que no lo preguntes«, le cortaba Bertín dándole un gran zasca a Abad. «Vale, pues no te pregunto», terminaba diciendo Nacho Abad.