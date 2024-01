Beatriz Archidona se harta de Xavier Sardá y le despacha con un ‘hasta aquí’ en ‘TardeAR’

Beatriz Archidona está siendo la encargada de sustituir a Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’ durante sus vacaciones navideñas. Y ya ha protagonizado algún que otro rifirrafe con Xavier Sardá, como hace unos días, cuando acusó tanto a él como al resto de colaboradores de no hacerla caso, e incluso amenazó con abandonar el plató.

Este martes 2 de enero, la presentadora ha vuelto a pararle los pies al colaborador ante sus quejas sobre el programa. Tras una conexión en directo, en la que el espacio vespertino de Telecinco se hacía eco de que el alcalde de una localidad cordobesa tuvo que improvisar las campanadas, Xavier Sardá no dudaba en lanzar su crítica.

«Ha valido la pena esperar tres horas desde la mesa anterior», lamentaba el colaborador en tono irónico. Una queja a la que Beatriz Archidona respondía con zasca a su compañero: «Sardá, te voy a decir una cosa. Cuando esté Ana Rosa, que vuelve la semana que viene, todas estas quejas se las trasladas, porque solo te quejas cuando estoy yo».

El rifirrafe entre Beatriz Archidona y Xavier Sardá: «¡Estás muy mandón!»

Este no es el primer enganchón entre la también presentadora de ‘¡De viernes!’ y el catalán. El pasado 27 de diciembre, la periodista amenazó con abandonar el programa tras las constantes interrupciones de sus colaboradores. Especialmente dura se mostró con Xavier Sardá, quien la estuvo desobedeciendo durante toda la emisión. Tras varios avisos, finalmente Beatriz Archidona acabó explotando: «Es que no calláis. No me habéis hecho caso en todo el programa».

Pese a este toque de atención, los tertulianos continuaron haciendo caso omiso a sus palabras, hablando e interrumpiéndose constantemente. Lo que cabreó, todavía más, a la presentadora. «Hoy no me hacéis caso, hoy no cobráis», bromeó la periodista. Ante la actitud de Xavier Sardá, enfadado porque el público no le aplaudía a él, Archidona entró en cólera: «Oye, Sardà, hoy has venido tú muy mandón, ¿eh? Es que no me dejas hablar. Estás muy mandón».

«¡Qué mandón ni qué mandón, un aplauso para mí!», le espetó el catalán. Ante la ovación del público al colaborador, la presentadora se levantó de su silla y amenazó con irse del plató: «Adiós, me voy. Yo me voy, yo me voy, Sardá. Si es que no me hacéis caso, yo aquí no puedo ni hablar» Finalmente, él le acabó convenciendo para que se quedara.