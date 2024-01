Avance semanal de ‘Hermanos’, capítulos del 29 y 30 de enero con Aybike en estado crítico

Antena 3 continúa emitiendo nuevos capítulos de la exitosa ‘Hermanos‘ este lunes 29 y martes 30 de enero en el prime time a partir de las 22:45 horas tras ser líder de la noche en sus dos días de emisión.

En el último capítulo de ‘Hermanos’, Akif y Nebahat le contaban a Bahar que su hermana había fallecido tras el tiroteo. Asimismo, Ömer, que seguía en estado crítico se imaginaba en el hospital como sería la vida de su familia dentro de unos años. Así, se imaginaba que Asiye y Doruk se casarían y él iría de la mano de Susen.

Por su parte, tanto Yasmin como Tolga salían del estado crítico y se recuperaban poco a poco de las heridas. Tras despertarse, Tolga se enteraba del fallecimiento de Zehra y se venía completamente abajo aunque el pensar que tenía que cuidar de la pequeña Bahar le hacía mantenerse fuerte.

Pero lo peor es que después de que Ömer se recupere llegaba con Aybike, cuyo estado se complicaba aún más. La situación de ella es cada vez más crítico y se batía entre la vida y la muerte.

¿Pero qué va a pasar durante toda esta semana en ‘Hermanos’? En El Televisero te contamos la sinopsis de los capítulos 95 y 96 que Antena 3 emite este lunes 29 y martes 30 de enero:

Avance de ‘Hermanos’, capítulos del lunes 29 y martes 30 de enero

La prima de los Eren está muy grave después de que su corazón dejase de latir por unos segundos. El tiroteo en el café de los Eren acabó con la vida de Zehra y ahora toda la familia teme que Aybike tenga el mismo destino. La joven está muy grave y sufre un paro cardiaco mientras los médicos hacen todo lo posible por salvarle la vida.

En los capítulos de esta nueva semana veremos que han pasado tres semanas desde esos duros y tensos momentos en lo que parecía que la vida de Aybike se apagaba definitivamente. Aybike finalmente consigue sobrevivir y se recupera en el hospital durante casi un mes.

También, veremos que Ömer se irá recuperando de las heridas y que todos acudirán al cementerio. El día que recibe el alta, su familia lleva flores a la tumba de Zehra para despedirse de ella.

Por otro lado, Nebahat volverá a ver el vídeo de la muerte de Leyla y se quedará muy impactada al recordar todo el daño que han provocado intentando ocultar el accidente que el que murió Kadir. Está muy triste y no para de llorar. No entiende el error que cometieron al no ir a la policía, aunque todo fuera por proteger a Melisa.

Además, Sengül se sentirá mal por lo ocurrido y se verá obligada a ayudar a Elif, la hermana biológica de Berk, tras la muerte de su madre.