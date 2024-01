‘Así es la vida’ hace patente su veto a Kiko Matamoros y lo visto con Makoke lo confirma

Este miércoles, Makoke desaparecía de ‘Así es la vida’ en pleno directo porque había recibido una llamada muy importante sobre el estado del perro de su hija Anita que había sufrido un accidente. Finalmente, el perro fallecía y provocaba que tanto la colaboradora como su hija Anita y su padre Kiko Matamoros se hayan despedido del can en sus redes sociales.

Un día después, ‘Así es la vida’ se hacía eco de las despedidas de Anita Matamoros y Kiko Matamoros a Ringo. «Estamos muy tristes porque ha sido un drama. Es uno más de la familia, lleva 16 años con nosotros, Anita desde que tiene uso de razón tenía perro y era alguien más de nuestra familia», confesaba Makoke.

Pero si ha habido algo que ha llamado la atención en torno a todo este asunto es que en ‘Así es la vida‘ no han hecho referencia en ni un solo momento a Kiko Matamoros con su nombre, sino que le llamaban «el ex marido de Makoke». ¿Está vetado el nombre del colaborador de ‘Sálvame’ tal y como se ha rumoreado en las últimas semanas?

Los eufemismos de ‘Así es la vida’ para evitar mencionar a Kiko Matamoros

Makoke en ‘Así es la vida’

Por lo pronto en el vídeo se referían al colaborador como «el padre de Anita». «Adiós compañero, fuiste la alegría de Anita y la mía por mucho tiempo», empieza diciendo Kiko Matamoros en su mensaje de despedida. «Espero que tengas un viaje placentero y no te salpiquen las lágrimas de cocodrilo de quienes despreciaron tu estabilidad», añadía el colaborador en lo que parecía un dardo a Makoke.

A la vuelta del vídeo, Makoke recalcaba que «la despedida de Ringo no la voy a manchar así». «No se merecía Ringo en su despedida ni en las palabras del padre de Ana ni en la de Anita mancharse con cosas feas», apostillaba Makoke sin nombrar una vez más el nombre de su ex marido.

Después en plató ni Carmen Alcayde ni José Antonio Avilés ni Alejandra Rubio mencionaban a Kiko Matamoros por su nombre y se referían como «él». Con todo ello, parece que desde ‘Así es la vida’ han tenido que buscar eufemismos para evitar decir el nombre del que fuera colaborador de ‘Sálvame’ como le pasó a los colaboradores de ‘Sálvame’ hace un año al tener que evitar nombrar a Kiko Rivera y tenían que usar «el hermano de Isa Pi».

Cabe decir que en la web de Telecinco y en el site de ‘Así es la vida’ si nombran sin problema a Kiko Matamoros. De modo, que parece que la directriz pasa por evitar nombrar en televisión a los que eran colaboradores de ‘Sálvame’ y que no han vuelto a aparecer por Telecinco como Belén Esteban o Kiko Hernández, entre otros.

En este sentido, hay que recordar que Kiko Matamoros ya expresó que Telecinco le vetó su participación en ‘Crónicas Marcianas, el reencuentro’. «En Telecinco, no sé por qué exactamente, pero algunos nos hemos convertido en personas non gratas«, aseguraba el colaborador en una entrevista en Jot Down.