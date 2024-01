Telecinco impuso un veto a Kiko Matamoros en ‘Crónicas Marcianas’ y esta es la explicación

El reencuentro de ‘Crónicas Marcianas’ llegó a nuestras pantallas el pasado mes, pero hubo algunas ausencias muy sonadas. Kiko Matamoros, colaborador del controvertido programa de las madrugadas de Telecinco, no estuvo presente en la ocasión especial junto a sus compañeros. El tertuliano ha roto por fin su silencio y ha decidido explicar por qué no pudo acudir al programa que celebraba el aniversario del formato.

La vuelta de ‘Crónicas Marcianas’ dejó grandes momentos de la mano de los protagonistas del programa, que recordaron cómo fueron aquellos años locos de madrugada. Xavier Sardá, Carlos Latre o Paz Padilla se dieron cita en Telecinco para rendir homenaje al icónico late night. Sin embargo, Kiko Matamoros no apareció en el especial, y ahora el colaborador ha querido aclarar el motivo detrás de su ausencia.

El veto a Kiko Matamoros en ‘Crónicas Marcianas’

En una reciente entrevista con Jot Down, el antiguo colaborador de ‘Sálvame’ se ha sincerado sobre por qué no apareció en el reencuentro. Kiko Matamoros aseguró que no fue decisión suya. «Me llamaron al principio y les dije que sí, que no había problema, fijamos una fecha para hacerlo pero, de repente, dos o tres días antes me volvieron a llamar para comunicarme que me había caído del proyecto. Ya me extrañaba que me llamaran…«, explicó el tertuliano.

Más tarde, el colaborador dejó caer que desde un principio dudó de su participación en un programa de Mediaset. «Hombre, porque en Telecinco, no sé por qué exactamente, pero algunos nos hemos convertido en personas non gratas«, sentenció la antigua estrellas de las tardes de Telecinco. Aún así, no echó del todo la culpa al programa presentado por Jorge Javier.

«Más que con la imagen de Sálvame, que también, con La Fábrica de la Tele, la productora», aclaró Kiko Matamoros sobre si el problema principal de su mala relación con Mediaset es directamente ‘Sálvame’. Cuando le preguntaron por el fin del programa vespertino, el tertuliano aseguró que el cree que han tomado la decisión equivocada cancelándolo, y que la prueba está en las audiencias.

Más allá de lo que ha revelado Matamoros, poco más se sabe del cambio de opinión de los creadores de ‘Crónicas Marcianas: el reencuentro’. Lo que sí es cierto es que no hubo ni rastro del famoso colaborador del formato en el especial, y aún está por determinar si su vinculación con el cancelado programa de las tardes de Telecinco tuvo algo que ver con su ausencia.