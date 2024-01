Antonia Dell’Atte, el jurado más polémico de ‘Bailando con las estrellas’: «Voy a dar caña»

Telecinco guardaba con cautela los nombres del jurado de ‘Bailando con las estrellas’ mientras iba confirmando poco a poco la identidad de sus trece concursantes. Y es que la cadena de Mediaset había cerrado dos fichajes sorprendentes para el jurado del nuevo talent de baile que se estrena este sábado, 13 de enero a las 22:00 horas. Por un lado Boris Izaguirre y por otro Antonia Dell’Atte.

Junto al presentador y a la modelo y presentadora italiana estarán tres perfiles profesionales y técnicos como Blanca Li, Gorka Márquez y Julia Gómez Cora. Además se suma a ellos Cristóbal Soria como ‘tribuno popular’. Pero sin duda, la que será la protagonista del jurado y de las valoraciones será Antonia Dell’Atte.

Y es que la italiana ya se encargó de reventar la rueda de prensa celebrada el jueves -y a la que asistió El Televisero- demostrando que es imprevisible e incontrolable. Difícil lo va a tener Jesús Vázquez para frenar la locura y el histrionismo de su amiga. Y para muestra lo que vivió la prensa en un encuentro con Antonia Dell’Atte pues la italiana no paró de decir que «sois cómplices de una mentira» y por ello «iremos al infierno» dejándonos a todos descolocados y sin entender absolutamente nada.

Nada más empezar el encuentro con la prensa, Antonia Dell’Atte no se contenía al lanzar una clara crítica a Mediaset y a su ex-consejero delegado de Mediaset. «He rezado mucho para que Telecinco cambiara. Dios me ha escuchado para quitar el mal y las malas vibraciones que tenía la cadena«, empezaba diciendo.

«Creo que le está costando, pero acordaos, la caída y ahora tiene que remontar Telecinco con la verdad, con la chispa, con la alegría, con la distracción, con espectáculo y con la profesionalidad y siempre como digo yo con el respeto«, proseguía destacando Antonia.

Al preguntarla si cree que ya no hay malas vibras en Telecinco, la italiana no lo duda. «No, creo que el que lo tiene se está convirtiendo en buena persona», decía sin revelar a quién se refería. Y es que según ella no dudó en ponerle la cruz a Telecinco por lo que se ha comentado en los últimos años en sus programas. No obstante, Antonia si que ha participado varias veces en ‘Sálvame’ y el ‘Deluxe’.

Sin embargo, Antonia Dell’Atte no quiso explicar cuál fue el motivo real por el que decidió hacerle la cruz a Telecinco. Lo que si parece a decir por su reacción y sus palabras es que no le tiene mucha simpatía a Paolo Vasile, el ya ex-consejero delegado de Mediaset. «¿Quién es ese? ¿Está vivo?», llegaba a soltar ante la prensa sin ningún tipo de pudor.

Tras ello, el encuentro con la prensa derivó en un sinfín de reproches y de ataques sin sentido en los que Antonia parecía estar lanzando zascas a su archienemiga Ana Obregón pero quizás también al padre de su hijo, Clemente Lequio. «Ha habido algún problema, vosotros lo sabéis y no podéis hablar. Yo sí, pero mi silencio todavía vale oro. La respuesta la tenéis vosotros», insistía una y otra vez.

Antonia Dell’Atte: «Yo no soy prisionera de nada, los demás lo son y están en un sepulcro blanco»

Al preguntarla por qué papel va a jugar en el jurado de ‘Bailando con las estrellas’, Antonia confesó que valorará a los famosos concursantes «desde la verdad, la imparcialidad y, de vez en cuando, dando caña». Lo que si quiso dejar claro es que ella jamás pondría condiciones para participar en un proyecto. «Yo no soy prisionera de nada, soy una persona libre. Los demás se creen libres y son prisioneros, están dentro de un báratro oscuro. Son un sepulcro blanco con oscuridad dentro y vosotros lo sabéis y estáis callados. Sois cómplices», añadía.

«Yo no tengo cómplices de mi verdad, solo Dios. Cuando te llama un periodista y te dice ‘es que no podemos hablar’… ¡Qué horror! Vais a ir al infierno todos. El infierno es árido y estéril es su camino», proseguía recalcando. Y sobre si contará alguna vez esa verdad a la que se refiere advertía que «dame tiempo, yo no puedo decirla». «Está flotando, hay una guerra y yo estoy sentada en la orilla del río, viendo a todos los muertos pasar», sentenciaba.

Por último, cuando le preguntan si se refiere a todo lo que está sucediendo con Ana Obregón, Antonia no era clara. «Yo no estoy nombrando a nadie. Lo sabéis todos. Estoy aquí porque soy una persona que dice la verdad», concluía.