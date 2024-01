Ana Rosa se pronuncia así ante las controvertidas colaboraciones de su sobrino en ‘TardeAR’

Si hay una sección de ‘TardeAR’ que está dando mucho de qué hablar esa es la protagonizada por Kike Quintana, el sobrino de la presentadora del programa, Ana Rosa Quintana. En ella, el colaborador comenta la actualidad con un tono ácido que, sin embargo, está generando muchísima polémica.

Y es que, en las últimas semanas, Kike ha pasado de dar caña a su tía y al programa que presenta para cargar duramente contra su más estricta competencia: Sonsoles Ónega, a la que llegó a llamar ‘Capitana Planeta’, en clara referencia a su novela ‘Las hijas de la criada’, ganadora del Premio Planeta 2023. Consciente de que las palabras de su sobrino han levantado una enorme polvareda, la comunicadora prefiere tirar de humor a la hora de hablar del colaborador.

Ana Rosa Quintana ha presentado el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum donde Alessandro Salem, consejero delegado de Mediaset España ha presentado la campaña 12 meses, 12 causas para el año 2024. En esta campaña se busca la protección de la infancia, así como el respeto y el cuidado de las personas mayores y el cuidado de la salud de las personas en riesgo de exclusión social.

Durante esta presentación, la comunicadora ha charlado con los medios de comunicación que cubrían el acto. En declaraciones a BLUPER, ha hecho balance de cómo ha cambiado su vida al pasar de presentar las mañanas de Telecinco a sus tardes: «Ahora me pego más horas. Estoy de guardia 24 horas. A las 07:00 ya estoy en pie y luego llego a mi casa a las 21:00 de la noche».

Además, Ana Rosa reconocía que, en estos momentos, ‘TardeAR’ está en un periodo de asentar sus secciones. «Siempre hay novedades. Pero de momento vamos a asentar lo que tenemos. Llevamos nada de tiempo, apenas tres meses. Las cosas van lentas en televisión y tenemos que ir cogiendo poco a poco nuestro espacio».

Ana Rosa, sobre su sobrino Kike: «No lo puedo frenar»

Una de las secciones más polémicas y que más da que hablar en las redes sociales es la protagonizada por su sobrino Kike. La presentadora ha explicado que el joven, dado que también trabaja de guionista en el programa, no ha visto tanto la popularidad que está teniendo. «Creo que no le da tiempo. Él trabaja de guionista y eso solo lo hace un par de días a la semana», asegura la periodista.

A la hora de hablar de los polémicos comentarios de su sobrino, Ana Rosa Quintana prefiere tirar de sentido del humor. Y deja claro que Kike tiene plena libertad para decir lo que quiera: «Nuestro compromiso, el de Xelo (Montesinos) y mío, era que realmente sea libre, que diga lo que quiera. Entonces no sabemos lo que va a decir. Y creo que lo hemos cumplido». Aunque añade, entre risas: «Yo no lo puedo frenar, lo puedo matar después». «Es muy buen niño», sentencia.

La periodista también ha confesado lo mucho que ha disfrutado de las fiestas navideñas: «En Navidades, me lo he pasado bomba. He estado con la familia, con mis hijos. He descansado mucho». Y reconoce que afronta la llegada del 2024 “con calma” y «con tranquilidad»: «Trabajando, despacito… Estoy contenta».

Este viernes 12 de enero, Ana Rosa Quintana cumplirá 67 años. Pero, lejos del «fiestón» que organizó el año pasado, este será bastante más tranquilo. «El problema de los que cumplimos a primeros de enero es que venimos de todas las navidades. No voy a hacer nada, la verdad. El año pasado sí que hice un fiestón también porque era un año especial. Venía de recuperarme y era un poco celebrar la vida. Ahora ya la tengo celebrada», concluye.