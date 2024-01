Adriana Dorronsoro advierte con expulsiones en ‘Vamos a ver’ y señala así a Isabel Rábago

Adriana Dorronsoro, presentadora titular del club social de ‘Vamos a ver’ ante la ausencia de Joaquín Prat, se ha visto superada y desbordada en el programa por la intensidad y el desacato de los colaboradores, especialmente consumado por Isabel Rábago, Pepe del Real y Bibiana Fernández.

Y es que ha tenido que afrontar uno de los bloques de corazón más intensos y broncos a propósito de Bertín Osborne, su reciente paternidad con Gabriela Guillén y las incendiarias declaraciones que ha concedido asegurando que «no va a ser padre» y que «no quiero ejercer de padre».

Así, los colaboradores se han enfrascado en un debate muy tenso entre quienes restaban gravedad a las palabras de Bertín como Isabel Rábago o Antonio Rossi y quienes sí eran críticos con el cantante como Pepe del Real o Bibiana Fernández. Un cruce de opiniones al más alto nivel que ha exasperado a Adriana Dorronsoro, incapaz de gobernarles.

Por este motivo, la presentadora ha tenido que ponerse seria como nunca antes y ha advertido con expulsar a quien no obedeciera sus indicaciones como moderadora. «Alguien va a acabar yéndose de este sofá hoy», ha amenazado para lograr por las malas que se relajaran los ánimos.

Sin embargo, no ha tenido ningún éxito e Isabel Rábago en concreto le ha pisado cuando Adriana Dorronsoro trataba de avanzar el programa y salir de las disputas. «Por favor, vale ya, vale ya Isabel. ¿Cómo estamos hoy? Tengo que seguir, estamos hoy todos que me voy a quedar sola», ha vuelto a insistir, avisando con echarle fuera de plató a ella y al resto, a los que ha llamado «oscuros».

Acto seguido, Isabel se ha puesto de parte de Bertín y ha defendido la honestidad de su entrevista: «Estamos ante la entrevista más sincera del señor Bertín Osborne. La más sincera que hemos tenido». «Pero nos puede no gustar aunque sea sincero, ¿no?», le ha rebatido Adriana. «Señora presentadora, si me permite acabar», le ha encarado. «Muy bien, señora colaboradora, acabe», ha apostillado Dorronsoro ante ese desaire.

Y lo cierto es que no han pasado muchos minutos tras su advertencia cuando todos los tertulianos han vuelto a desacatarle insoportablemente. «Al final me voy a tener que poner vasca (…) «Oye, de verdad, que no nos entienden en casa, que me ha escrito mi madre y me ha dicho que ‘ya vale’. Uno a uno por favor», ha gritado, harta de la complicada mañana que le estaban dando y disgustada por el toque de atención de su propia madre.