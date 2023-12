Victoria Abril, denunciada por presunta agresión sexual por parte de una conocida actriz

El actor Gérard Depardieu se encuentra en boca de todos después de haber sido acusado de violación. No obstante, son muchos compañeros de profesión los que han querido mostrarle su apoyo. Hasta 56 personas del mundo de la cultura francesa han apoyado al intérprete, entre ellas la actriz española Victoria Abril.

Así, Victoria Abril ha asegurado que hay un «linchamiento» con Gérard Depardieu pese a que han sido 13 mujeres las que han dado el paso de denunciar al mítico actor francés acusándole de acoso y abuso sexual.

Tras ver que Victoria Abril es una de las que han apoyado públicamente a Gérard Depardieu, la actriz Lucie Lucas se ha atrevido a señalar a la actriz española con la que coincidió en la serie ‘Clem’ de haber agredido sexualmente a compañeros de profesión presuntamente.

«¿Esto es verdad? Estoy en shock… ¡Dime que no hiciste eso!», empezaba contestándole Lucie a Victoria Abril en un post de Instagram. «Artistas para vomitar… boomers de mierda… ¡qué vergüenza! ¡Realmente no puedo creerlo! ¡No puedo esperar a que desaparezcas de nuestras pantallas para siempre!», proseguía escribiendo.

La acusación de Lucie Lucas a Victoria Abril

«Soy actriz desde hace 15 años y protejo a una buena parte de estos boomers degenerados al no decir en las entrevistas todo el daño que hacen a los demás en un set de filmación… Siempre respondiendo a los periodistas que todo salió muy bien en el set, que todos son tan amables y adorables… cuando esto muchas veces es completamente falso», asevera Lucie Lucas.

Pero es justo después cuando Lucie Lucas no se corta en acusar directamente a Victoria Abril supuestamente de agresiones sexuales. «Eh, Victoria… ¿quieres que hablemos de tus numerosos ataques, incluidas agresiones sexuales, contra tus compañeros? Ahora que lo pienso, no me sorprende que hayas firmado este panfleto… tú también estás asustada. Tienes toda la razón, ya basta de delirios», concluye.