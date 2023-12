Victoria Abril rompe su silencio en ‘TardeAR’ tras ser acusada de agresión sexual

Victoria Abril se ha convertido en noticia este miércoles después de que la actriz Lucie Lucas, con la que compartió reparto en la serie francesa ‘Clem’, le haya acusado de supuesta agresión sexual en un post de Instagram tras ver como la intérprete española ha dado su apoyo a Gérard Depardieu después de las denuncias por violación.

«¡No puede ser verdad! Estoy en ‘shock’… ¡¿Dime que no lo has hecho tú?! Artistas para vomitar, ‘boomers’ de mierda… ¡¡¡Qué vergüenza!!! ¡De verdad que no me lo puedo creer! ¡Estoy deseando que desaparezcas de nuestras pantallas para siempre!», empezaba a escribir Lucie Lucas sobre su compañera.

Pero lejos de quedarse ahí, la actriz francesa no se calla y lanza una dura acusación a Victoria Abril. «Tengo mucho que decir sobre algunas de las personas que figuran en esta deliciosa lista de cofirmantes. ¿Eh, Victoria? ¿Quieres que hablemos de tus numerosas agresiones, incluidas las sexuales, a tus compañeros? Ahora que lo pienso, no me extraña que hayas firmado ese periodicucho… Tú también estás flipando, y ahora que lo pienso, tienes razón. Basta ya de tonterías», termina diciendo Lucie Lucas en su post.

La reacción de Victoria Abril al ser preguntada por ‘TardeAR’

Tras conocerse esta noticia, ‘TardeAR‘ ha querido ponerse en contacto con Victoria Abril y saber que tenía que decir ante las acusaciones de la que ha sido su hija en la citada serie francesa. De primeras, la actriz no sabía de que le hablaban y tras conocer la acusación ha preferido guardar silencio.

«Nos hemos puesto en contacto con las dos partes, la actriz francesa no ha querido contestar. Pero Victoria Abril sí que ha respondido en exclusiva. Me ha dicho que no sabía de lo que le estaba hablando. Hemos hablado a las 16 horas de la tarde. Esta noticia saltó en Francia el pasado martes por la noche», explicaba Leticia Requejo en ‘TardeAR’.

«La he notado un poco enfadada y me ha pedido que no le volviera a escribir, porque no tiene nada que decir«, terminaba explicando Leticia Requejo en el programa presentado por Beatriz Archidona en ausencia de Ana Rosa Quintana.

Asimismo, según una fuente cercana a Victoria Abril, la actriz está «tranquila». «Victoria ha terminado una gira maravillosa por Francia, una función que lo ha petado y se ha ido de vacaciones. Todo esto, si hay algo real, que lo dudo, que lo haga en el juzgado», recoge Europa Press.