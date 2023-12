Valeria Vegas le para los pies a Sonsoles Ónega e impugna cómo llama a Victoria Abril

‘Y ahora, Sonsoles’ ha abordado una de las polémicas del momento, la denuncia de la actriz Lucie Lucas por presunto acoso sexual a Victoria Abril, su compañera de reparto en su última serie. El programa vespertino de Antena 3 ha contado con la presencia de Valeria Vegas, quien conoce mucho a la intérprete.

Aunque Valeria Vegas formaba parte del bloque de actualidad y sucesos, Sonsoles Ónega le pidió de manera especial que se quedase, ya que quería contar con su testimonio a la hora de abordar el polémico asunto. Pese a encontrarse ya fuera del plató, la colaboradora decidía quedarse en la sección de corazón.

La presentadora le pedía una primera valoración de todo lo sucedido durante las últimas horas. Y ella no dudaba en sacar la cara por Victoria Abril: «Lo que me chirría de este caso es que esta actriz primero elogió muchísimo a Victoria, estaba encantada con su regreso a la serie, donde hacían de madre e hija en la ficción. Victoria hacía una aparición especial y la otra decía que se había emocionado mucho con su vuelta, que le alegraba muchísimo. Ahora, de pronto, le saca las uñas. Entonces, o una cosa no era verdad o está sacando un resquemor, que los hay y muchos. La profesión donde más envidias hay creo que es entre las actrices».

Valeria Vegas sale en defensa de Victoria Abril: «Siempre va de frente»

«Yo a Victoria la conozco, la he tratado mucho, la aprecio y todo esto me parece un jaleo muy grande. Lo que pasa es que ella tiene muy buena mano para capear todo este tipo de situaciones», aseguraba Valeria Vegas. En ese momento, Sonsoles Ónega le preguntaba si daba algún tipo de credibilidad a esta denuncia de Lucie Lucas. Y, nuevamente, la colaboradora volvía a hacer alarde de su sinceridad: «Yo, personalmente, no le doy credibilidad, porque conozco a Victoria».

Además, dejaba claro que Victoria Abril «te puede gustar o no, pero ella siempre va de frente. Todo lo que le ha pasado siempre es porque va de frente y dice lo que le da la gana. Ella empezó con 15 años de azafata en el ‘Un, dos, tres…’, lleva currando casi 50 años, no le rinde cuentas a nadie. A mí, sobre todo, lo que me chirría, y lo vuelvo a repetir, es que esta actriz dijese A hace unos meses y ahora diga B. No sé cuál es la verdad, si A o B. Echad la vista atrás y recuperar sus declaraciones, porque como mínimo es un poco falsa».

Sonsoles Ónega tacha de «complicada» a Victoria Abril

Fue entonces cuando se produjo un tenso rifirrafe entre la colaboradora y la presentadora, cuando Sonsoles Ónega dijo: «Tú sabes, Valeria, que Victoria es complicada… ¿no?». Una afirmación que no hacía ninguna gracia a su compañera, quien no dudaba en pararle los pies: «Perdona, Sonsoles, eso es muy duro». Al ver el malestar de Valeria Vegas, la comunicadora intentaba matizar sus palabras: «No, no, pregunto».

«Te voy a decir una cosa», empezaba diciendo la escritora, antes de sacar a relucir el machismo en el mundo del espectáculo: «Esto no le pasa a los actores. A las actrices, cuando les cae la fama de complicadas, le pasó a Terele Pávez, a Amparo Muñoz, le ha pasado a Victoria, las apartan, dejan de trabajar. Solo porque son mujeres que dan su opinión, simplemente. Y a veces simplemente dar tu opinión o enfrentarte a algo que no te parece bien, se te tacha de complicada».

Acto seguido, la conductora de ‘Y ahora Sonsoles’ le daba la palabra a otro de sus colaboradores: «Quiero escuchar a Carlos Pérez Gimeno, porque en alguna ocasión contaste que te trató mal». El periodista procedió a contar su experiencia con Victoria Abril, una experiencia que no conseguía cambiar la opinión de Valeria Vegas, que seguía en sus trece: «Podemos decir que Victoria tiene carácter, que lo tiene, pero volvemos a lo mismo. Es una mujer que ya de adolescente se abrió camino en este mundillo, pero que va de frente, y la otra, en cambio, va cambiando de versiones», sentenciaba la escritora.