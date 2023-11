Toñi Moreno alude así a la polémica de Patricia Conde en la final de ‘MasterChef Celebrity’

TVE ha emitido este jueves la gran final de la octava edición de ‘MasterChef Celebrity’, que como suele ser habitual comenzaba con la mítica prueba de seguir al chef. En esta ocasión con el duro reto de seguir un postre de Jordi Roca. Una prueba muy dura sobre todo para Toñi Moreno que se empezaba a encontrar con problemas casi desde el inicio.

La presentadora se encontraba con algún que otro problema a la hora de cocer las fresas en el microondas pues no conseguía sacar juego a la fruta como Jordi Roca y el resto de sus compañeros. Tras ver que no le salía, los jueces y Jordi Roca le animaban a que lo volviera a meter en el microondas.

A partir de ahí, Toñi Moreno iba cuesta abajo y sin frenos pues era incapaz de concentrarse y de seguir paso a paso todo lo que hacía el chef invitado. Por si fuera poco, en otra de las elaboraciones que también tenían que usar el microondas, la presentadora volvía a liarla.

A la hora de presentarse ante los jueces y Jordi Roca, Toñi Moreno se mostraba un tanto abochornada por el plato que les había presentado. «Esto es un desastre», les confesaba. «Toñi que bien ibas hasta el minuto dos, a partir de ahí chica…», le soltaba Pepe Rodríguez sin cortarse.

Toñi Moreno alude así la polémica de Patricia Conde en plena final

Era entonces cuando Toñi Moreno se atrevía a aludir la polémica acusación que hizo Patricia Conde justo hace un año en la gran final de ‘MasterChef Celebrity 7’ cuando aseguró que en el programa se apagaban los hornos a los concursantes para generar movida.

Una polémica que llevó incluso a la marca de electrodomésticos con la que colabora el talent a pronunciarse. «Como en el programa no se ve cómo se enciende o se apaga el horno, no podemos saber qué ha pasado. Sí podemos asegurar que el display de nuestros hornos está pensado para usarlo con un solo dedo, no con la pierna», escribió la cuenta oficial de Bosch en «X».

«A mí las malas lenguas me dijeron que aquí se apagaban hornos. Ya me he dado cuenta de que no», empezaba diciendo Toñi Moreno. «No nos hace falta, eso es una leyenda», se defendía Pepe Rodríguez. «Yo ya puedo comprobar que no. España aquí no se apagan hornos. ¿Pero apagáis microondas?», terminaba diciendo con sorna la presentadora volviendo a hacerse eco de lo que dijo Patricia Conde tras hacerlo en la primera gala.