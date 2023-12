Todas las series y películas que desaparecen el 31 de diciembre de Netflix, Prime Video o HBO Max

Llega el fin de año, es decir, Nochevieja, y no solo nosotros hacemos nuevos propósitos y buscamos hacer borrón y cuenta nueva con nuestra vida. Al menos el que escribe. Pero es que las plataformas de streaming también se ponen las pilas para renovar sus catálogos (generalmente de forma forzosa, ya que sus licencias van expirando). Y echar un vistazo a todo el contenido que abandona cada plataforma antes de que acabe el año da vértigo como poco. Netflix y Amazon Prime Video son las líderes en eliminar contenido, pero les sigue de cerca HBO MAX. Disney Plus, por ahora, no parece que vaya a quitar nada de su catálogo, o al menos, no hay datos. Al igual que SkyShowtime, ya que en su interfaz no indican cuándo va a desaparecer su contenido.

Pero no nos alarmemos. Hay muchos títulos de esta lista que, desaparecen de una plataforma, pero están disponibles en otra. Es el caso, por ejemplo, de las dos películas de ‘Mamma Mía!’. Ambas abandonan Netflix el 31 de diciembre, pero seguirán disponibles en Amazon Prime Video. También pasa con la saga de ‘Jurassic Park’. Por ejemplo, su segunda entrega, ‘El mundo perdido’, deja Amazon Prime Video. Pero seguirá estando disponible en Netflix o en SkyShowtime.

Como veis, es todo un juego de licencias, y muchas películas van saltando de una plataforma a otra. Hablamos de películas porque es el grueso del contenido que desaparece. En el apartado series, encontramos muy pocas. Por ejemplo, la temporada 1 de ‘The Young Pope’, que estaba disponible en Prime Video, expira el próximo 31 de diciembre. Pero seguirá en HBO MAX, junto a su segunda temporada. Y desde aquí recomendamos encarecidamente que veáis la serie de Sorrentino. No os va a dejar indiferentes. Así que echad un vistazo a la lista para saber qué tenéis que ver antes de que deje de estar disponible en las plataformas que tenéis en casa. Y otra de nuestras recomendaciones es que veáis ‘Taylor Swift Reputation Stadium Tour’, ya que esa solo está en Netflix, y cuando desaparezca… solo nos quedará YouTube o algunas formas, digamos, ilegales.

Películas que abandonan Netflix

Taylor Swift Reputation Stadium Tour

The White Storm: Drug Lords (temporada 2)

Alguien vendrá esta noche

Angry Birds. La película

Big Fish

Dragons: amanecer de los corredores de dragón

Colegas en el bosque 3

Día de patriotas

El sueño de mi vida

Ghost Rider: el motorista fantasma

Hermanos por pelotas

Jessabelle

Una mente maravillosa

Verdad o reto: versión extendida

Shreketefeliz Navidad

Sniper: al límite

Secretary

Salvar al soldado Ryan

Tenéis hasta el 31 de diciembre para salvar al soldado Ryan…

Redada asesina

Redada asesina 2

Papá canguro

Pacific Rim: Insurrección

Navidades de incógnito

Navidad nupcial

Naúfrago

Mamma Mía!

Mamma Mía: Una y otra vez

Los pitufos: la aldea escondida

Divergente: Insurgente

Divergente: Leal

Jonas

Taylor Swift abandona Netflix.

Series que abandonan Netflix

Patrulla Canina (temporadas 5 y 6)

Betty en Nueva York (temporada 1)

Cómo entrenar a tu dragón: leyendas (temporada 1)

Historias de terror (temporadas 1 y 2)

Kung Fu Panda: los alucinantes secretos (temporada 1)

Películas que abandonan Amazon Prime Video

La mujer del espía

Los 400 golpes

1984

3 metros sobre el cielo

A 47 metros

Tiempo de matar

Una acción civil

Adivina quién

Agárralo como puedas

Agárralo como puedas 33 1/3

Al diablo con el diablo

Algo pasa en Las Vegas

Alicia en las ciudades

Amor y otras Drogas

Apocalypto

Assassin’s Creed

Atrapado en un Pirado

Bananas

Birdman o (La Inesperada Virtud De la Ignorancia)

Una ganadora del Oscar que desaparece de Prime Video.

Breakdown

C.R.A.Z.Y.

Chitty Chitty Bang Bang

City Hunter y el perfume de Cupido

Coach Carter

Daredevil

Dentro o fuera

Desmontando a Harry

Devuelveme mi suerte

Dime con cuantos

Dolor y dinero

Donnie Darko

Días de trueno

Érase una vez en América

El Dorado

El Fuego de la venganza

El Renacido

El cuerpo del delito

El emperador de París

El guateque

El hombre del tiempo

El misterio de Von Bülow

El mundo perdido: Jurassic Park

El protector

Enemigo a las puertas

Entre nosotras

Esta abuela es mi padre

Esta abuela es un peligro

Esta abuela es un peligro 2

Familia al instante

El club de la lucha

Flores de otro mundo

Footloose

Kevin Bacon dejará de bailar en Prime Video.

Forajidos de leyenda

Freaks

Fuerte apache

Fugitivos

Gaza mon amour

Guerra de novias

Guerra y paz

Heat

Hánuman. La leyenda del Dios mono

Héroes fuera de órbita

In Time

Infiel

Insidious: La Ultima Llave

Instinto sádico

Irréversible Inversion Intégrale

Jiu Jitsu

Jumper

L.A. Confidential

La Maldición

La Vecina de al lado

La bruma

La cosa del pantano

La cura del bienestar

La gran apuesta

La hora de la araña

La maldición del escorpión de Jade

Lara Croft: Tomb Raider

Lawrence de Arabia

Legend

Lock, Stock & Two Smoking Barrels

Los becarios

Los lunes al sol

Los señores del acero

Los últimos cinco años

Límite: 48 horas

Madre oscura

Mamá se va de viaje

Man On Fire

Maniquí

Match Point

Esta vez, Woody Allen pierde el partido.

Mi profesión, ladrón

Mil palabras

Million Dollar Baby

Monte Carlo

Morning Glory

Muerte en el Nilo

My Fair Lady

Negociador

Ni en sueños

No digas nada

Noah

Noche y Día

Norbit

Nunca entre amigos

Otoño en Nueva York

Parque Jurásico

Parque Jurásico III

Perdida

Poderosa Afrodita

Retratos del más allá

Rebeldes

Remo: desarmado y peligroso

Reyes de la calle

Runner, Runner

Sabrina

Santo

Seis grados de separación

Sleepover

Smoking Room

Solas

Solo el fin del mundo

Sr. & Sra. Smith

Tengo ganas de ti

Terremoto

The Equalizer 2

The Internship

The Night Before

The Score (Un golpe maestro)

The Tourist

Tranquilidad. Podremos seguir viendo a Angelia y Johnny en Movistar Plus+.

Tiempos mejores

Toda la verdad

Todo saldrá bien

Todos dicen I love you

Todos queremos algo

Tyler Perry’s Boo 2! A Madea Halloween

UHF

Un dios salvaje

Un final made in Hollywood

Un puente lejano

Un trabajo en Italia

Una Navidad De Locos

Una hija Diferente

Una historia real

Una pareja de tres

Una receta familiar

Van Gogh

Vanguard

Young Guns

Series que abandonan Amazon Prime Video

The Young Pope (temporada 1)

The Royals (temporada 1)

Películas que abandonan HBO MAX

The Owners

Noche de fin de año

Corpus Christi

Django desencadenado

La llegada

The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro

Tu chimenea en Hogwarts