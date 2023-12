Sandra Barneda frena la barbaridad de Antonio Montero sobre Ángel Cristo en ‘Así es la vida’

La entrevista de Ángel Cristo Jr. en ‘¡De Viernes!’ la semana pasada ha provocado que toda la historia de Bárbara Rey y el domador así como la de la vedette con el rey Juan Carlos vuelva a ser tema de debate en todos los programas como ‘Así es la vida’ donde Sandra Barneda ha tenido que ponerse seria este viernes con Antonio Montero.

Este viernes, el hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo volverá a ser el gran protagonista de ‘¡De Viernes!’ donde contestará a su madre y a su hermana Sofía Cristo tras todas sus reacciones de esta semana. A este respecto, Ángel Cristo Jr. ha llegado a decir que tanto su madre como su hermana están jugando sucio.

Después de que tanto Carmen Borrego como Alejandra Rubio y Jorge Pérez cuestionaran a Ángel Cristo Jr. por sentarse a hablar mal de su madre; Sandra Barneda les contradecía al defender que «tiene tanto derecho el hijo como la madre a contar su historia». Después era Jorge Pérez el que comentaba que lo que realmente le chirrió de su entrevista es que dijera que la verdadera pesadilla era su madre y no su padre después de que su padre maltratara a su madre.

Justo después, era Antonio Montero el que tomaba la palabra para recordar como tanto Bárbara Rey como Sofía Cristo «desguazaron a Ángel Cristo, que al final era una persona enferma». «¿Y eso justifica las palizas?», le recriminaba Jorge Pérez. «Eso no tiene justificación», apostillaba Alejandra Rubio. «Tampoco justifica que ellas fueran a la televisión a ponerle como le pusieron y a sacar todas las intimidades de ese señor que era una persona completamente destruida», espetaba Montero.

«En el vídeo se hablaba de una traición del hijo a la madre y para nada. Es contar como han contado la madre y la hermana lo que les ha dado la gana. Y el hijo cuenta también lo que le da la gana», insistía Antonio Montero antes de que Sandra Barneda le cuestionara su argumento.

Sandra Barneda tiene que frenar en seco a Antonio Montero por victimizar a Ángel Cristo

Así, la presentadora de ‘Así es la vida’ no toleraba que Antonio Montero quisiera blanquear la imagen del domador. «O sea victimizar a Ángel Cristo que también se sentó en los platós y contó su historia no», le recriminaba Sandra Barneda a su colaborador.

«No, Antonio», le decía la presentadora mientras el colaborador le preguntaba si era un enfermo o no. «Yo no lo sé porque no soy doctora», le contestaba Sandra. «O sea que la verdad nos vale para lo que nos interesa y para lo que no no», se quejaba Montero. «Antonio, la adicción no te da pegar palizas. Lo siento», le replicaba Barneda muy indignada por los comentarios de su compañero.

«Por supuesto que no. Seguramente una persona que no pega palizas no las pega tampoco siendo adicto. Yo que no soy violento, en ninguna situación lo soy. Y si un día bebo algo tampoco lo hago. Seguramente ese señor era violento, pero ese señor era una persona del que se dieron todo tipo de detalles de su intimidad. Y eso lo hicieron Bárbara Rey y Sofía en los programas e incluso su hijo», sentenciaba Montero.